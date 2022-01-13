Türkiye Gazetesi

Polonya'da koronavirüs salgınında, en fazla risk altındakilerin erken teşhisine yardım edebilecek bir keşif gerçekleştirildi. Araştırmacıların ifade ettiğine göre, Covid-19’u ağır geçirme riskini ikiye katlayabilen bir gen varyantı bulundu.

1500 KORONA HASTASI ÜZERİNDE ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

Polonya'daki Bialystok Üniversitesi liderliğinde yapılan araştırma çerçevesinde 1500 Covid-19 hastası üzerinde 18 ay süren bir çalışma yürütüldü.

Çalışma sırasında Covid-19’u ağır geçirme riskini ikiye katlayabilen bir gen varyantı keşfedildi. Uzmanlar, bulgunun, diğer faktörlerle birlikte en fazla risk altındakilerin erken teşhisine yardım edebileceğini belirtti.

Araştırmacılar, Avrupalıların yaklaşık yüzde 10'unun, Güney Asyalıların da dörtte birinden fazlasının bu varyantı taşıdığının tahmin edildiğini aktardı.

Bialystok Üniversitesinin sözcüsü, salgının başlangıcından bu yana, aynı yaşta olsalar dahi neden bazı insanların semptom göstermezken bazılarının yaşam mücadelesi verdiğini anlamaya çalıştıklarını belirterek, "Bu araştırma sayesinde bu olguyu daha da anlamaya yakınız." dedi.

İlk kez kanıtlandı: Koronavirüs 20 dakikada bulaşma gücünü kaybediyor Çin’de ortaya çıkan ve iki yıldan beri hayatımızda olan koronavirüs ile ilgili İngiltere’de dikkat çekici bir araştırma yapıldı. Çalışmada, Covid-19 virüsünün havaya uçtuktan 20 dakika içinde insanlara bulaşma yeteneğinin yüzde 90’ını kaybettiği tespit edildi.

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