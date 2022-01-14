Türkiye Gazetesi

Anadolu propolisinin Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Acil Tıp kliniklerinde yürütülen bilimsel çalışmaya göre Covid-19 enfeksiyonuna karşı Anadolu propolisi kullanımının yüzde 98 oranında koruyuculuk sağladığı tespit edildi. Anadolu propolisinin ve arı ürünlerinin koruyuculuğu anlatan Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı mevcut araştırmalar hakkında da bilgi verdi.

COVID-19’DA ETKİLİ DOĞAL BİR GIDA

Sabah Gazetesi’ne konuşan Samancı, yapılan bilimsel çalışmaların Anadolu propolisinin, Covid-19 pandemisinde yararlanılabilecek etkili doğal bir gıda olduğunu gösterdiğini belirterek şöyle dedi:

"Covid-19 ile birlikte hastalık semptomlarını azaltmaya ve destek tedavilere yönelik arayışı arttı. Anadolu propolisi doğal bir bağışıklık desteği olarak ilk dikkat çeken besinlerden biri oldu. Yapılan bilimsel çalışmalarda, Anadolu propolisi, Covid-19 enfeksiyonunun gelişim ve bulaş riskini azalttığı görüldü" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 98 ORANINDA KORUYUCULUK SAĞLIYOR

Anadolu propolisinin covid-19'a karşı profilaktik özelliğini araştıran ilk çalışmanın ülkemizden çıktığını vurgulayan Samancı, çalışmanın detaylarını paylaştı:

"2021 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Acil Tıp kliniklerinde yürütülen bilimsel araştırmada, yüzde 30 konsantrasyonlu Anadolu propolisi tüketiminin covid-19 virüs bulaş riski yüksek olan sağlık çalışanlarında koruyucu etkinliği değerlendirilmiştir. 209 sağlık çalışanının katıldığı bu araştırma 1 ay sürmüştür ve katılımcılara günde 2 kez 20 damla Anadolu propolisi verilmiştir. Çalışmanın sonucunda, Covid-19 enfeksiyonuna karşı Anadolu propolisi kullanımının yüzde 98 oranında koruyuculuk sağladığı tespit edilmiştir" açıklamasında bulundu.

PİYASAKİ SAHTE ÜRÜNLERE DİKKAT!

Piyasada çok fazla sahte arı ürünü gördüklerini aktaran Samancı, şunları kaydetti:

"Bu ürünlerle tüketici kandırılıyor ve sağlıkları riske atılıyor. Yapılan araştırmalarda, piyasaya sunulan ürünlerde etiketlerinde belirtilen miktarlarda propolis bulunmadığı, özütleme yönteminin ise yanlış beyan edildiği görülüyor. Ürünlerin birçoğunda, koruyucu ve katkı maddesi bulunduğu halde, etiketinde beyan edilmediği görülmüştür. Propolis alırken mutlaka patentli özütleme teknolojisi ile glikol, etanol, gliserol gibi bir işlem yardımcıları ile özütlenen damla formlar tercih edilmelidir. Tüketici propolis alırken, Sözleşmeli Arıcılık Modeli'yle üretilen ve uzman gıda mühendisleri kontrolünde özütlenen Anadolu propolisi olmasına dikkat etmeli. Özellikle GMP, BRC, IFS gibi uluslararası gıda güvenliği ve kalite sertifikaları olan ürünleri tercih etmeye özen göstermeli."

Korona virüse karşı mücadelede propolis dönemi Tüm dünyayı etkisi alan korona virüsle mücadelede propolis, vatandaşların bağışıklıklarını güçlendirmek için rağbet gösterdiği yeni yöntem oldu.

Propolisin sahtesine dikkat! Uzmanlar, bağışıklığa katkı sağladığı için özellikle koronavirüs pandemisi döneminde yoğun talep gören propolis ürünlerini satın alırken sahtecilerin tuzağına düşmemek konusunda uyarıyor.