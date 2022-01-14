Türkiye Gazetesi



Sarımsak, süt ile birleştiğinde tam bir şifa deposu haline geliyor. Özellikle kötü kolesterolün düşürülmesinde, alerjiye bağlı öksürüğün tedavisinde sarımsaklı süt sıkça kullanılıyor. Günde bir bardak sarımsaklı süt içmenin vücuda sağladığı yararlar oldukça fazla.

SARIMSAKLI SÜTÜN FAYDALARI NELER?

-Kalp ve damar hastalığı için faydalıdır. Kötü kolesterolü düşürür.

-Grip, zatürre gibi üst solunum yolu hastalıklarından koruyucudur. Bu hastalıklara yakalananlar sarımsaklı süt içerik kolayca şifa bulabilir.

-Yatmadan önce içilen sarımsaklı süt uykuya geçişi kolaylaştırır, gece boyu kesintisiz bir uyku sağlar.

-Karaciğeri toksinlerden arındırır ve temizler.

-Eklem ve kas ağrılarının giderilmesinde sarımsaklı süt son derece faydalıdır.

-Sarımsaklı süt, bağırsaklarda oluşan parazitlerin dışarı atılmasında etkilidir.

-Alerjiye bağlı öksürüğün giderilmesinde etki sağlar.

-Kolesterolü dengelediği gibi yüksek kolesterolün düşmesine de yardımcı olur.

-Düzenli tüketildiğinde kalp ve damar hastalıklarından korur.

-Sarımsaklı süt, yorgunluk ve halsizliğe de iyi gelir. Daha enerjik bir bünye için tüketilmelidir.

Koronavirüse karşı bağışıklığınızı güçlü tutmanız gereken şu günlerde sarımsaklı sütü düzenli olarak tüketebilirsiniz.



SARIMSAKLI SÜT NASIL YAPILIR?

Faydaları saymakla bitmeyen sarımsaklı sütü evde kolayca hazırlayabilirsiniz. İşte sarımsaklı süt için gereken malzemeler ve hazırlanışı…

Malzemeler



10 diş sarımsak

2 su bardağı süt

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı bal

Hazırlanışı

Sarımsakların kabuklarını soyup iri iri doğrayın. Ocağa aldığınız bir tencerenin içine su, süt ve sarımsakları ekleyin. Orta ateşte ara ara karıştırarak kaynamasını bekleyin. Karışım kaynadıktan sonra ocaktan alın. Biraz ılındıktan sonra süzgeçten geçirerek içindeki sarımsakları alın. İçine bal ilave edip karıştırın. Bal bu kürün daha kolay içilmesine yardımcı olacaktır.

SARIMSAKLI SÜTÜ TÜKETMEDEN ÖNCE DİKKAT!

Alerjik bir bünyeniz varsa sarımsaklı sütü tüketmeden önce dikkatli davranın, öncesinde mutlaka bir uzmana sorun. Ayrıca sarımsaklı sütü hamileler, emziren anneler ve kronik rahatsızlığı olan kişiler de içmeden önce mutlaka bir doktora danışmalıdır. Günde 2 bardaktan fazla sarımsaklı süt içilmemesi önerilir. Tükettikten sonra mide bulantısı, kusma gibi bir durum söz konusu olursa hemen bırakın.

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