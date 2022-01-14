Türkiye Gazetesi

Örgütten yapılan açıklamada, eklem iltihabı ilaçları, koronavirüse yakalanan hafif, ağır ve kritik durumdaki yaklaşık 4 bin hasta üzerinde denendi. Bu denemelerde söz konusu ilaçların işe yaradığı ortaya kondu.

İKİSİ AYNI ANDA KULLANILMAMALI

Buna göre, eklem iltihabı ilaçları Baricitinib ile Interleukin-6'nın (IL-6), kortikosteroid ilaçla birlikte kullanıldığında ağır durumdaki Covid-19 hastalarının iyileşmesine olumlu etki sağladığı tespit edildi.

Bu ilaçların verildiği ağır hastaların virüse karşı dirençleri artarken, oksijen tedavisi ihtiyacında azalma görüldü. Uzmanlar, bu iki ilacın asla aynı anda kullanılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

DSÖ uzmanları daha önce IL-6'nın ağır ve kritik Kovid-19 hastalarında kullanımı için şartlı tavsiyede bulunmuştu.

İLAÇLARDA PATENT TEKELLEŞMESİNE KARŞI UYARI

Sınır Tanımayan Doktorlar Enfeksiyon Hastalıkları Tıbbi Danışmanı Dr. Fonseca ise tavsiye edilen ilaçlarda tekelleşme ihtimaline karşı uluslararası camiaya tedbir alma çağrısında bulundu. Fonseca, “İlaçlara yeterli, zamanında ve adil erişimin temin edilmesi ve patent tekelleşmesine engel olunması için devletler, Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması'ndan feragat edilmesi ve zorunlu lisans verme gibi uygulamaların benimsenmesini teşvik etmelidir” dedi.

Türk bilim adamları geliştirdi: Kanser ilacımız klinik aşamasında Türk bilim adamlarının kansere karşı geliştirdiği ilaçta klinik aşamaya geçildi. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Rana Nomak Sanyal ve ekibi tarafından akciğer kanserine karşı geliştirilen ilacın faz-1 çalışmalarına Ankara’da başladı.

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