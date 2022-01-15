Türkiye Gazetesi

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Çalışmayı yürüten beslenme tıbbı doçenti Marie-Pierre St-Onge "Bol miktarda meyve ve sebze, ayrıca baklagiller ve kepekli ekmekler içeren bir diyetin kaliteli uyku ile ilişkili olduğunu bulduk” dedi. Araştırma sonuçları Yıllık Beslenme Değerlendirmesi dergisinde yayımlandı. 2020’de 400 kadın üzerinde yapılan ve Nutrients dergisinde yayımlanan bir araştırmada da insanların meyve, sebze ve fındık bakımından zengin Akdeniz diyetine bağlı kaldıkları ölçüde uyku kalitelerinin arttığı ortaya koydu. Dr. St-Onge, sağlıklı beslenme uykuya iyi gelirken yağlı ve şekerli gıdaların ise aksine uykuyu bozduğunu dile getirdi.

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