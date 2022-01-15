Türkiye Gazetesi

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Nature Medicine dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, doğumuna 28 gün ya da daha az kalan ve Covid-19'a yakalanan kadınlarda prematüre doğum ya da bebek ölüm riskinin 4 kat daha fazla gerçekleştiği görüldü. Araştırmada aşılıların hamileliklerini daha az riskle geçirdiği ifade edildi. Araştırmacılar, Covid-19 sebebiyle hastaneye yatan ya da yoğun bakıma alınan hamilelerin yüzde 98’inin aşısız olduğunu aktardı.

Hamileler için D vitamini takviyesi önem taşıyor Hamilelik döneminde D vitamini eksikliğine bağlı hem annede hem de bebekte birtakım sağlık sorunları olabiliyor. Bu sorunların önüne geçmek için yeterli D vitamini takviyesi almak çok önemli.

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