Türkiye Gazetesi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sürekli mutasyona uğruyor. Türkiye’de de hızlı bir yayılım gösteren Omicron, uzmanlar tarafından ‘müjde’ olarak değerlendiriliyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, Omicron varyantının delta ve diğer varyantlara göre akciğere tutulum oranının oldukça düşük olduğunu ifade ederek, önemli açıklamalarda bulundu.



DAHA HIZLI YAYILIYOR AMA HASTALANDIRMA ORANI DÜŞÜK



Kısa bir süre sonra pandeminin sona ermesini beklediklerini dile getiren Uzm. Dr. Nurullah Dikmen, şöyle konuştu:

“Şu anda gündemimiz Omicron varyantı. Daha önceden yaygın varyant, delta varyantıydı. Delta, Omicron’a göre daha hasta yapıcı özelliğe sahipti. Buna bir ‘müjde’ diyebiliriz. Omicron daha hızlı yayılıyor ama hastalandırma oranı oldukça düşük. Bunu 3-4 ay gibi bir sürede pandeminin biteceği müjdesi gibi algılıyoruz. Acile başvuru yüzdesi deltada yüzde 15’ken, Omicron’da bu oran yüzde 5’lere düştü. Hastaneye yatma riski deltada yüzde 4’te oranındayken Omicron’da ise yüzde 2’ye düştü. Hatta solunum cihazına bağlanma oranı da diğer varyantlara göre yüzde 80’e kadar düşüş var. Yani evde, ayakta geçirilen bir varyant hastalığını görüyoruz. Bulaşıcılığı fazla ama hastalandırıcı özelliği diğer varyantlara göre oldukça az” dedi.

Bulaşma hızı yüksek, ölüm oranı ise düşük seyreden Omicron varyantının bilim dünyasında pandeminin sonunu getirip getirmeyeceği tartışılıyor.



OMİCRON’DA AKCİĞER TUTULUMU DELTA’YA GÖRE DAHA AZ



Varyantların akciğer tutulumları hakkında da bilgiler veren Dikmen, şunları söyledi:



“Delta varyantına yakalanan hastalarda akciğer tutulumunun daha fazla olduğunu görüyoruz. Omicron varyantına yakalanmış bir hastanın akciğer filmine baktığımızda ise deltaya göre çok az kaldığını görebiliyoruz. Bu da Omicron geçiren bir hastanın, delta varyantına yakalanan bir hastaya göre daha rahat nefes aldığını gösteren bir durumdur.”