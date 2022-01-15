Türkiye Gazetesi

Hastanelerden kolay bir şekilde randevu almak için iki yöntem bulunuyor. Dilerseniz seçtiğiniz hastaneden randevu almak için ALO 182 çağrı merkezini arayarak operatöre bağlanabilirsiniz. Operatörle yapacağınız görüşme sonra T.C. kimlik numaranızı vererek ve sorulan soruları cevaplayarak adım adım randevu alma işleminizi yapabilirsiniz.

MHRS İNTERNET ÜZERİNDEN NASIL RANDEVU ALINIR?

MHRS üzerinden randevu almak için ise www.mhrs.com.tr adresine girerek randevunuzu oluşturabilirsiniz. İnternet üzerinden randevu oluşturmak için eğer daha önce üyelik kaydınız yoksa "Randevu Al" butonuna tıklayabilir, daha sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik kaydınızı yapabilirsiniz. Eğer daha önce kaydını varsa, T.C. kimlik numaranız ve şifrenizi girerek istediğiniz hastaneden hekim seçerek, size uygun bir tarih ve saat seçip randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS, 2010 yılından bu yana tüm Türkiye’ye kesintisiz hizmet veriyor.

MHRS MOBİL UYGULAMASI İLE RANDEVU NASIL ALINIR?

MHRS’nin mobil uygulaması üzerinden randevu almak için ise akıllı cihazınız üzerinden önce MHRS uygulamasını indirmeniz gerekli. Üyelik kaydınız yoksa yine yukarıdaki işlem adımlarını uygulayarak üyelik oluşturmalısınız. Kayıt yaptırdıktan sonra kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yapabilirsiniz.

MHRS’ye e-Devlet Kapısı'ndan ulaşabilirsiniz. e-Devlet şifresi olan vatandaşlar, MHRS üyeliği bulunmasa bile mhrs.gov.tr adresinden e-Devlet girişiyle de MHRS'nin sunduğu hizmetlerden yararlanabilir. Ana sayfada bulunan "Randevu Al" butonu tıklandıktan sonra açılan sayfada "e-Devlet ile Giriş" seçilmelidir. Kullanıcı bilgileri doldurulup, sisteme kolayca giriş sağlanabilir. e-Devlet üzerinden mhrs.gov.tr'ye giriş yapan vatandaşlar; randevu oluşturma, iptal etme, geçmiş randevularını görüntüleme gibi bütün hizmetlere kolayca erişebilir.

MHRS internet adresi üzerinden veya mobil uygulamasında, randevunuzu onayladıktan sonra çıkan randevu kartınızda hastanenin konum bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

MHRS RANDEVU İPTAL ETME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Hastaneye randevu aldıysanız ve gitmeniz için bir engel çıktıysa kolayca randevunuzu iptal edebilirsiniz. MHRS randevu işleminizi iptal etmek için www.mhrs.com.tr adresine T.C numaranız ve şifreniz ile giriş yapabilirsiniz. Ardından randevu geçmişi adımına tıklayarak iptal etmek istediğiniz randevuyu seçerek işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz aynı işlemi MHRS mobil uygulaması üzerinden de yapabilirsiniz. Bu işlemi internetten yapmak yerine ALO 182 çağrı merkezini arayarak da randevunuzu iptal edebilirsiniz. Canlı operatöre bağlanarak randevunuzun iptalini gerçekleştirebilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile MHRS Genelgesi Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sisteminin (MHRS), hasta memnuniyeti öncelenerek etkin bir şekilde kullanılması için Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca imzalı genelge yayımladı. Genelgede "Sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak şekilde az zamanda çok hasta bakılarak değil yaygın poliklinik hizmeti planlanarak randevulu muayene kapasite artırımı sağlanmalıdır" denildi.

Sağlık Bakanlığından MHRS uyarısı! Hastaneye giden herkesi ilgilendiriyor Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "MHRS taklidi yapan siteler içerisinden Bakanlığımıza ait MHRS uygulamasının açılması/gösterilmesi teknik olarak mümkün değildir. MHRS verilerine ulaşılması ve yazılımın kopyalanması kesinlikle söz konusu değildir" bilgisini paylaştı. Sağlık Bakanlığı olarak vatandaşların mağdur olmasını engellemek için sahte uygulamalar tespit edildikçe ilgili makamlarla irtibata geçilerek kapatılmasının sağlandığı vurgulanan açıklamada, "Habere konu olan uygulamalarla ilgili de mobil marketlerden kapatma süreci başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.