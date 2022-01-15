Türkiye Gazetesi

Koronavirüste son verilerin paylaşıldığı Covid-19 tablosu yayımlandı. Söz konusu tabloda, vaka sayılarında düşüş yaşandığı görüldü. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Koca, "Tedbir ve aşıyla olumsuz ihtimalleri azaltın” önerisinde bulundu.



177 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatlik verilere göre 63 bin 967 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 177 oldu. Bir günde toplam 384 bin 263 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 52 bin 16 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 83.96 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92.23 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 139 milyon 71 bin 821'e yükseldi.

EN ÇOK AŞILAMANIN GERÇEKLEŞTİĞİ İL OSMANİYE

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre ile Türkiye'de yüzde 88,3’le en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

AŞILAMADA SON SIRA DEĞİŞTİ

Bakanlığın tablosuna göre ile Türkiye'de yüzde 69.8'le en az aşılamanın gerçekleştirildiği Elazığ'ı Ağrı, Bitlis, Mardin, Muş, Bingöl, Diyarbakır, Siirt, Batman ve Şanlıurfa takip etti.



BAKAN KOCA'DAN 'HASTANE YATIŞI' UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Salgının ilk dönemlerine kıyasla, enfekte olanların daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor. Oran düşük olsa da, vaka sayısı çok yükselirse, yatan hasta sayımız bundan etkilenecektir. Bu hastalardan biri siz olabilirsiniz. Tedbir ve aşıyla olumsuz ihtimalleri azaltın” dedi.

Sağlık Bakanlığı’ndan güncel ‘korona rehberi’: Kriterlere uymayanlara 10 gün karantina Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Covid-19 rehberine göre, yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları gibi yüksek riskli kişilere bakım verilen alanlarda kalan veya hizmet verenlerden hatırlatma dozu olmamış, son 3 ay içinde hastalığı geçirmemiş veya aşısız Covid-19 yakın temaslı kişilere uygulanacak karantina süresi 10 gün oldu.

Koronavirüste son durum: Vaka sayısında dikkat çeken düşüş Sağlık Bakanlı günlük koronavirüs verilerini paylaştı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 392 bin 438 Covid-19 testi yapıldı, 67 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi ise hayatını kaybetti.

İlk kez kanıtlandı: Koronavirüs 20 dakikada bulaşma gücünü kaybediyor Çin’de ortaya çıkan ve iki yıldan beri hayatımızda olan koronavirüs ile ilgili İngiltere’de dikkat çekici bir araştırma yapıldı. Çalışmada, Covid-19 virüsünün havaya uçtuktan 20 dakika içinde insanlara bulaşma yeteneğinin yüzde 90’ını kaybettiği tespit edildi.