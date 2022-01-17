Türkiye Gazetesi

Hamilelikte geçirilen koronavirüs anne ve bebeğin sağlığını etkileyebilir. News Medical sitesinin haberine göre, Institute for Systems Biology araştırma kuruluşunun yaptığı çalışmada, uzmanlar, Covid-19'a yol açan "SARS-CoV-2" testi yapılan 18 binden fazla kişinin sağlık kayıtlarını inceledi. Bilim adamları, Covid-19'a karşı aşılanmamış ve testi pozitif çıkan hamilelerin sonuçlarını, testi negatif çıkan hamileler ile karşılaştırdı. Çalışma kapsamında incelenen kişilerde hafif ve orta derecede SARS-CoV-2 enfeksiyonuna rastlandı.

RİSKLİ DOĞUM SÖZ KONUSU OLABİLİR

Hamileyken Covid-19'a yakalanan kişilerde, erken doğum, bebeğin kilosunun veya boyunun gebelik yaşına göre beklenen değerden düşük olması ve ölü doğum gibi ihtimallerin olabileceği bildirildi.

Gebelik sırasında görülen Covid-19 enfeksiyonunun şiddetinin gebelik süresi ile ilişkili olmadığı, virüs ile enfekte olmuş anne adaylarının ciddi solunum sorunları yaşamasa bile riskli doğumla karşı karşıya kalabileceği ihtimaline dikkat çekildi.

HAFİF GEÇİRENLER DE RİSK ALTINDA

Araştırmanın yazarlarından Jennifer Hadlock, "Covid-19'u hafif şekilde geçiren hamileler bile SARS-CoV-2 enfeksiyonu nedeniyle risk altında. Kovid-19 ile hem anne hem de bebek sağlığı risk altındadır. Bu durum hamile kadınların virüse karşı korunmasının önemini pekiştiriyor" ifadesini kullandı.

Araştırmanın sonuçları The Lancet Digital Health dergisinde yayımlandı.

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