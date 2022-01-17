Türkiye Gazetesi

Günlük koronavirüs vaka durumunun yer aldığı Covid-19 tablosu yayımlandı. Söz konusu tabloda, 2 gündür düşüş bandında hareket eden vaka durumunun, yeniden yükselmeye başladığı görüldü.

162 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

17 Ocak’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 64 bin 935 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 162 oldu. Bir günde toplam 403 bin 836 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 72 bin 106 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,03 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,27 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 139 milyon 578 bin 409’a yükseldi.



İLLERE GÖRE AŞILAMA

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.



Bakanlığın tablosuna göre yüzde 60,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.



BAKAN KOCA'DAN "AŞI" ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Birçok kişi, randevu aldığı halde aşısını yaptırmaya gelmiyor. Aşılarını olanların hastalığı genellikle çok kolay atlattıklarını bildikleri halde! Aşı için ayrılacak zaman işinizi aksatmaz ama hastalığa aşısız yakalanırsanız bütün düzeniniz aksayabilir. Randevunuza sadık olun” dedi.

Koronavirüse açık kapı bırakıyor: Pandemi döneminde bu besinden uzak durun ABD’li bilim adamları pandemi döneminde tüketimi en tehlikeli besinin şeker olduğunu açıkladı. İnsan sağlığına büyük zarar veren şekerli gıdaların tüketiminin bağışıklığı zayıflattığını açıkladı.

Kritik gen keşfedildi: Koronavirüsü neden bazı kişilerin hafif atlattığı belli oldu 2019 yılının sonlarına doğru ortaya çıkan koronavirüs bugüne kadar dünya çapında 5.5 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olurken, bazı insanların neden covid-19 enfeksiyonunu hafif geçirdiğine dair araştırma yapan bilim adamları dikkat çekici bir gen keşfetti.

Sağlık Bakanlığı’ndan güncel ‘korona rehberi’: Kriterlere uymayanlara 10 gün karantina Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Covid-19 rehberine göre, yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları gibi yüksek riskli kişilere bakım verilen alanlarda kalan veya hizmet verenlerden hatırlatma dozu olmamış, son 3 ay içinde hastalığı geçirmemiş veya aşısız Covid-19 yakın temaslı kişilere uygulanacak karantina süresi 10 gün oldu.