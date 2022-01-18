Türkiye Gazetesi

Hamilelerde grip, bebek ölümlerine varan ciddi sonuçlar doğurabilir. Gebeler, bu dönemde bağışıklığının baskılanması nedeniyle grip hastalığına daha kolay yakalanabilir ve hastalık daha ağır seyredebilir.

Op. Dr. Arslan, “Hamilelikte, akciğer kapasitenin azalması ve gebeliğe bağlı akciğerde ödem oluşması gibi nedenlerle grip daha ciddi seyretmektedir, bu tüm viral enfeksiyonlarda olduğu gibi Covid-19 hastalığında da geçerlidir” diye konuştu.



ATEŞ VARSA MUTLAKA HASTANEYE GİDİLMELİ



Ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, öksürük, halsizlik iştahsızlık gibi belirtiler görüldüğünde ilk 1, 2 gün istirahat ve bol sıvı önerdiklerini, ancak bu belirtilere ateş eklendiğinde mutlaka hastaneye başvurulması gerektiğini belirten Op. Dr. Arslan, “Hamilelikte grip enfeksiyonun vücuttaki bazı etkilerinin ilerleyen haftalarda erken doğum, düşük, anne karnında ölüm gibi sonuçları olabiliyor. Bu nedenle 1, 2 gün sonra hastalık geçmediyse mutlaka doktora gidilmelidir” şeklinde konuştu.



GRİP OLAN ANNELERİN EMZİRMESİNDE SAKINCA YOK

“Covid ve diğer viral enfeksiyonların plasentadan bebeğe geçiş sık görülmez” diyen Dr. Arslan gripte olduğu gibi Covid 19 hastalığında da erken tedavinin şart olduğunu söyledi. Doğum sonrasında grip olan annelerin emzirmesinde sorun olmadığını dile getiren Dr. Arslan, “Aksine anne sütü çocukta antikor oluşumunu sağladığı için emzirmeyi tavsiye ediyoruz. Benim kişisel görüşüm maske takarak emzirilebilir” dedi.



BOL MEYVE SEBZE VE SIVI ALIMINA ÖZEN GÖSTERİLMELİ



Hamilelerin hastalık kapma korkusu ile sağlık kontrollerini aksatmamaları gerektiğine dikkat çeken Dr. Arslan, “Hamileler, el hijyenine dikkat ederek, gerekirse çift maske kullanarak, gerekli önlemleri alarak sağlık kontrollerini aksatmamalıdır. Gebelikte verdiğimiz vitamin komplekslerinin yanı sıra bol meyve sebze ve sıvı alına özen göstermelidirler” ifadelerini kullandı.



GRİP AŞISI MUTLAKA YAPILMALI



Hamilelik döneminde grip tedavisi ve korunma yöntemleri hakkında da bilgi veren Op. Dr. Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Hamilelikte gribin, erken dönemde tedavi edilmesi çok önemlidir. Günümüzde gebelikte güvenle kullanılabilecek tedaviler mevcuttur. Hamilelere, ücretsiz grip aşılarını yaptırmalarını öneriyoruz, aşı ne kadar erken olunursa etkinliği o kadar yüksek olur. Aşı Ekim ayından Mayıs ayına kadar istenilen zamanda olunabilir. Hamilelerin aynı zamanda Covid-19 aşısı olmasını da şiddetle öneriyoruz.”