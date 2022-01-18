Türkiye Gazetesi

İçinde olduğumuz kış aylarında Covid-19 vakalarında ciddi bir artış söz konusu. Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Ferda Öner Erkekol, son yılların en soğuk havalarının yaşandığı şu günlerde, koronavirüs başta olmak diğer hastalıklara karşı da uyarılarda bulundu.

KORONAVİRÜS SOĞUK HAVAYI SEVİYOR

Soğuk havaların virüslerin daha uzun süre stabil ve bulaştırıcı kalmasına yol açabildiğini belirten Prof. Dr. Erkekol, açıklamasında şöyle dedi:

Soğuk havalar kapalı ortamlarda geçirilen vakti artırır ve enfeksiyonun artmasına neden olur. Soğuk havaların aynı zamanda, hepimizin daha fazla iç ortamlarda vakit geçirmemize neden olarak da viral enfeksiyonların artışına neden olabilmektedir. İç ortamda vakit geçirilme süresinin artması insanların birbiri ile temas mesafesini kısaltırken, temas süresini arttırır. Sigara dumanı, ısıtmaya bağlı etkenler başta olmak üzere iç ortamda karşılaştığımız kirleticilere maruziyet oranımız artar. Soğuk havalarda, içeriyi havalandırma oranlarının da azlığı eklendiğinde viral bulaş için ideal bir ortam oluşmuş olmaktadır” ifadelerini kullandı.



DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER



Prof. Dr. Ferda Öner Erkekol, kışın en soğuk günlerinin yaşandığı ve pandeminin yoğun şekilde etkili olduğu günlerde dikkat edilmesi gereken konuları ise şu şekilde sıraladı:



-Viral enfeksiyonlardan korunmada en önemli etkenin maske, mesafe kurallarına uyulması ve aşılamanın tam olarak yapılmış olması olduğu asla unutulmamalı.

-Kış mevsimi evde hareketsiz kalacağımız bir dönem olmamalıdır. Hayatımıza en azından 15 dakikalık egzersiz, yürüyüş programları eklemeyi ve bunu yaparken mümkün olduğunca güneşten faydalanmayı unutmamalıyız.



-Dışarı çıktığımızda soğuk havanın ısıtılarak solunmasına yardımcı olacak atkı gibi koruyucuların kullanımı önerilmektedir. Maske kullanımı bu noktada da önemli bir yardımcı ve koruyucu olacaktır.



-Sağlıklı beslenme kurallarına dikkat etmek önemli bir faktördür.

-İç ortamların sık havalandırılması, iç ortam kirleticilerinde arındırılması ve uygun nemliliğin idame ettirilmesi önemlidir.

-Kronik hastalığı olan bireylerin tedavilerini aksatmadan kullanmaları ve gerekli kontrolleri zamanında yaptırmaları gerekir.