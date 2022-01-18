Türkiye Gazetesi

ABD’de New York Üniversitesi (NYU) Grossman Tıp Okulu’ndaki araştırmacılar, Covid geçirip kurtulan bazı yaşlılarda toksik metabolik ensefalopati (TME) denilen bir durum görüldüğünü bildirdi. Bunların beyinlerinde, Covid enfeksiyonunun bir sonucu olarak, Alzheimer'ın yaptığından daha fazla tahribat tespit edildi.

TAHRİBAT İHTİMALİ YÜZDE 60’TAN FAZLA

Araştırmacılar, TME görülen hastalarda beyinde tahribat ihtimalinin yüzde 60 fazla olduğunu belirledi. Covid gibi hızla yayılan bir virüsün böylesine yan tahribata yol açması endişeyle karşılandı. Araştırma, salgının ilk dalgasında yapıldı. Bundan dolayı Delta ya da Omicron varyantlarındaki durum belli değil.

Yeni tip koronavirüs salgını, sadece solunum yolu hastalığı değil, bu virüs beyinde kalıcı hasarlara da yol açıyor.

ARAŞTIRMA PROFESÖRÜ SONUÇLARI AÇIKLADI

Araştırma raporunu kaleme alan ve NYU Grossman'da profesör olan Dr. Jennifer Frontera, “Bulgularımız, Covid-19 sebebiyle hastaneye yatırılan hastalarda ve özellikle akut enfeksiyon sırasında nörolojik semptomlar yaşayanlarda, Alzheimer hastalığı olan kişilerde görülenler kadar hatta daha da yüksek seviyede beyin hasarı olabileceğini düşündürmektedir” dedi.

VÜCUDUN TEMEL GÖREVLERİNİ AKSATIYOR

Kişide virüsle enfekte olduktan sonra veya bazen ameliyat için anestezi yapıldıktan sonra TME gelişebiliyor. Vücuttaki hücreler toksik hale geldiğinde oluşan TME, vücudun temel işlevlerini yerine getirmesini engelliyor. Beynin şiddetli iltihaplanmasına sebep olabilen bu hastalık, şuurla ilgili ciddi sorunlara yol açıyor.

Covid-19'a yakalanan hamilelerde riskli doğum ihtimali artıyor ABD'de yapılan bir araştırma sonuçları endişeye neden oldu. Çalışmada, Covid-19'a yakalanan hamilelerin riskli doğumla karşı karşıya kalma ihtimalinin yüksek olabileceği tespit edildi.

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