Türkiye Gazetesi

Kış aylarında görülen egzama, toplumda sık görülen bir hastalık. Özellikle koronavirüs sürecinde birtakım ürünlerin kullanılması el egzamasını arttırdı. Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Ekiz, el egzamasından korunmak için uyarılarda bulundu.



KAŞINTI, KURULUK, KIZARIKLIK VARSA DİKKAT!



El dermatiti olarak da bilinen el egzamasının toplumda oldukça sık görüldüğüne dikkat çeken Doç. Dr. Ekiz, şöyle dedi:

“El egzaması sıklıkla el sırtı, el parmakları ve avuçlarda ortaya çıkan, kaşıntı, kuruluk, kepeklenme, kızarıklık, su dolu kabarcıklar veya sulantı ile seyreden bir deri hastalığıdır. El egzaması; aşırı su teması, kuru hava, sabun, deterjan, kimyasal maddeler, lateks eldivenler, kişisel bakım ürünleri ile aşırı temas sonrasında deride tahriş nedeniyle gelişmektedir. Tedavide esas nedenin saptanması ve bu etkenle temastan kaçınmak çok önemlidir. Tamamen uzak durabilmek bazen zor olabilmektedir. Sebebi ne olursa olsun egzamada başarılı bir tedavi için tetikleyici, durumu kötüleştirebilecek faktörlerden kaçınmak gerekir. Özellikle uzun seyirli hastalığı olanlarda tedavi daha da uzun sürebilir.”



SIVI SABUN YERİNE KATI SABUN TERCİH EDİN



Doç. Dr. Ekiz, el egzamasını tetikleyici faktörlerin etkilerinden korunmak için şu bilgileri paylaştı:

“Su ve sabunla uzun süreli temas derinin doğal koruyucu tabakasının kaybına neden olmaktadır. Korona virüs döneminde ise el yıkama çok önemlidir. Ancak ellerimizi yıkarken ılık su ile cildimizin pH miktarına uygun, ellerimizi fazla kurutmayan, katı kalıp sabunlar veya ambalaj bilgisinde syndet içeriği olduğu belirtilen el temizleyicileri ile ellerimizi temizlememiz gerekmektedir.”



NEMLENDİRİCİ KULLANMAYI İHMAL ETMEYİN



Sıcak veya soğuk su yerine ellerin ılık su ile yıkanmasının daha uygun olacağını ifade eden Doç. Dr. Ekiz, “Özellikle de nemlendirici kullanımı el egzaması tedavisinde ve önlenmesinde çok önemlidir. İçerisinde bulunduğumuz pandemi döneminde sık sık el yıkamak gerektiği için yanınızda nemlendirici taşımanız faydalı olacaktır. Özellikle eller nemli iken uygun tarzdaki nemlendiricileri kullanmak doğru bir yaklaşım olacaktır” şeklinde konuştu.



BASİT TEDAVİLER İLE KONTROL ALTINA ALINABİLİR



Temizlik, bulaşık gibi işleri elle yapmak yerine mümkün olduğunca makineler yardımıyla yapmak gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Ekiz, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

“İş yaparken yüzüklerin çıkarılması tahriş edici maddelerin yüzüklerin altında birikmesini engelleyecektir. Hatta mümkünse profilaktik diye adlandırdığımız tipteki eldiven kullanımını tavsiye ediyoruz. Ancak eldivenlerin uzun süreli kullanımının başkaca mahsurları olduğu için süreyi kısa tutmalıyız. Ellerinizde kaşıntı ve döküntü gibi şikayetler var iken pudralı lateks eldivenleri kullanmak şikayetleri artıracağı için kullanılmamalıdır. Sonuç olarak, egzama rahatsız edici bir görünüme neden olsa da tehlikeli bir rahatsızlık değildir. Basit tedaviler ile kontrol altına alınabilir. Egzama belirtilerini iyi tanımak ve vakit kaybetmeden doktora başvurmak önemlidir.”

Egzamaya dikkat! Korunmak için sıvı sabun yerine katı sabun kullanın Sonbahar ve kış aylarında egzamaya sık rastlandığını belirten Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Eda Haşal; soğuk havalarda cildi egzamadan korunmak için öneriler sundu, sıvı sabun yerine katı sabun kullanılması gerektiğini vurguladı.

Egzamanız varsa şekeri azaltın Ciltte kuruluk, kaşıntı, pullanma, kızarıklığa sebep olan egzama, birçok insanın kâbusu.