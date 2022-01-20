Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. 2 BioNTech üzerine 1 Turkovac aşısı çalışması başlatılacağını açıklayan Bakan Koca, uygulama ile ilgili Etik Kurulun çalışmalarını tamamladığını bildirdi. İlk uygulamanın Pazartesi günü Ankara Şehir Hastanesinde gerçekleşeceğini kaydeden Bakan Koca, mRNA üzerine inaktif aşı çalışmasının dünyada ilk olacağını söyledi.

ÇALIŞMALAR PAZARTESİ BAŞLIYOR



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"İki doz BioNTech aşısı üzerine bir doz TURKOVAC aşısı çalışmasını başlatacağız. Pazartesi günü başlayacak çalışma ile hastada olan antikor değişimi gözlemlenecek. Etik kurul çalışmasını tamamladı, izin verdi. Çalışma ilk başta Ankara Şehir Hastanesi merkezli başlayacak. mRNA üzeri inaktif aşı çalışması dünyada ilk olacak."

TURKOVAC aşısına 22 Aralık 2021'de acil kullanım onayı verilmişti.