Türkiye Gazetesi

Covid-19 aşılarının yaygınlaşmasıyla ölümcül etkilerin azaldığını belirten Üstündağ, salgınla mücadelede en etkili silahın aşı olduğunun altını çizdi.

OMICRON’UN BULAŞICILIĞI ÇOK YÜKSEK

Üstündağ, yeni çıkan varyantların salgının seyrini değiştirdiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Dünya genelinde etkili olan Omicron varyantının bulaşıcılığı çok yüksek. Dolayısıyla aşılı dahi olsak, maske, mesafe ve hijyen kurallarını tam uygulamadığımız durumda hastalığı geçirme olasılığımız var. Burada en büyük uyarıyı sayıları az da olsa aşılanmamış vatandaşlarımıza yapmamız lazım. Dünyada bu kadar yaygın kullanımı olan, etkileri ve yan etkileri bu kadar açıkça ortaya çıkan başka bir aşı yok. Lütfen artık aşılarını Bakanlığımızın belirlediği takvim çerçevesinde olsunlar. Hastalansalar dahi hafif geçirme şansı elde etsinler."

Üstündağ, hatırlatma dozunun da önemli olduğunu, düşen antikor seviyelerini artırmak için belirlenen takvime göre vatandaşların aşılarını olması gerektiğine dikkati çekti.

KALABALIK ORTAMLARDA ÖZELLİKLE DİKKAT ETMELİYİZ

Prof. Dr. Üstündağ, kapalı ve kalabalık ortamlarda kurallara özellikle riayet edilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hastalığa yakalanmamak için maske, mesafe ve hijyene muhakkak uyulmalı. Bilhassa kapalı ve kalabalık ortamlarda bulunmamaya çalışmalıyız. Buralarda kuralları ödünsüz şekilde uygulamalıyız. Aşımızı tam olursak, kurallara da dikkat edersek, dünyadaki salgınların seyrini de göz önüne alırsak bahar ve yaz aylarıyla beraber bu salgından büyük ölçüde kurtulmuş oluruz. Ancak bunun için hepimizin katkısı gerekli."

Uzmanından Omicron açıklaması: Çocuklarda vaka sayıları artmaya başladı Dünyayla birlikte Türkiye’de de yaygın hale gelen Covid-19’un Omicron varyantı çocukları da etkiledi. Prof. Dr. Çiftçi, “Omicron'un ortaya çıkışıyla birlikte çocuk hasta ve hastaneye yatanların sayısında artış gördü” dedi.

Şüphelenenler dikkat etsin: Omicron’da yaşanan iki yeni semptom açıklandı 2019’un son haftalarında ortaya çıkan ve dünyayı felç eden koronavirüs yayılmaya devam ederken, uzmanlar yeni varyant Omicron’da görülen iki semptomla ilgili uyarıda bulundu.