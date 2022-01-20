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Koronavirüste son durum belli oldu
Koronavirüste son durum belli oldu
20.01.2022 - 19:15 |
Son Güncelleme:
20.01.2022 - 19:17
Türkiye Gazetesi
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Türkiye'de son 24 saatte 414 bin 312 Covid-19 testi yapıldı, 71 bin 843 kişinin testi pozitif çıktı, 166 kişi hayatını kaybetti.
SON DAKİKA HABERİNİN AYRINTILARI GELECEK...
Etiketler :
koronavirüs,türkiye,vaka,
817734
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/817734.aspx
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