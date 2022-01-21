Türkiye Gazetesi

Grip vakaları dünyada baskın varyant haline gelen Omicron’u geçti. Geçen yıl influenza vakalarının neredeyse sıfıra yakın olduğunun altını çizen Dahiliye Uzmanı Dr. Özkan Akyol, “Geçen yıl influenza vakası sıfıra yakın yani çok azdı. Tabii ki bu durumda geçen yıl maske takılıyor olmasının, mesafe kuralı uygulanmasının ve hijyen konularına dikkat edilmesinin çok büyük etkisi vardı. Fakat 2021’nin son dönemiyle 2022 yılının başlangıcından itibaren influenza vakalarında çok ciddi bir patlama oldu. Neredeyse bize başvuran 10 kişiden 7’si influenza ile savaşıyor ve ağır geçiyor” dedi.



GRİPTEN HASTANEDE YATAN HASTA SAYISI YÜKSEK

İnfluenzadan yatan hasta sayısının oldukça yüksek olduğunu belirten Uzm. Dr. Özkan Akyol, şu bilgileri verdi:

“Mart’ın sonuna kadar influenza vakalarını görmeye devam ederiz. Grip aşısını yaptırmayanlar mutlaka yaptırmalı ve mesafe kuralına uymalı. İnfluenzaya da aslında çok dikkat etmemiz gerekiyor. İnfluenzadan hastanede yatan hastamız çok büyük ölçüde artış gösterdi, hastalık ağır seyrediyor. O da damlacık yoluyla ve kişilerin yakın temasıyla bulaş gösteriyor. İş yerlerimizde, okullarda ortam havalandırılması, maske, hijyen, mesafeye dikkat etmeliyiz. Özellikle 65 yaş üstünde, kronik hastalığı olanlar ve bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullananların mutlaka bu yıl da hem Covid hem de grip aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Aşı yaptırmak çok önemli. Hasta kişilerle mutlaka mesafeli durmalı, maske takmalıyız. Hastalık belirtimiz varsa aile büyüklerimizden mutlaka uzak durmalıyız” diye konuştu.

Dahiliye Uzmanı Dr. Özkan Akyol, 10 kişiden 7’si influenza ile savaşıyor ve ağır geçiyor.



VAKALARDA YÜZDE 300’LÜK ARTIŞ VAR



2020’de influenza vakalarının gelen veriler arasında sıfıra yakın olduğunu belirten Dr. Akyol, şöyle dedi:

“2021’de gelen vakaların yüzde 40 gibi bir bölümünü influenza hastaları oluşturuyor. Duruma bakıldığında vakalarda yüzde 300’lük bir artış var. Bunda özellikle insanların evde kapalı kalması, bağışıklık sistemlerinin baskılanması, çocukların da dışarıya çıkartılmasının etkisi var. Okulda virüsü kapan çocuk, ev içinde aile ile çok daha fazla temas ediyor. İş yerlerimizde havaların soğuması ile havalandırma süresi azaldı hatta yok denebilir. Maske kullanımına dikkat azaldı ve el hijyenine de önem verilmediği ve grip aşısı da nadir yapılabildiği için bu yıl influenza vakalarında belirtili vakalar olarak çok ciddi bir artış var. Grip aşılarımızı mutlaka yaptıralım; grip ağır seyrediyor ve omicronu geride bıraktı” şeklinde konuştu.

Uzmanından Omicron açıklaması: Çocuklarda vaka sayıları artmaya başladı Dünyayla birlikte Türkiye’de de yaygın hale gelen Covid-19’un Omicron varyantı çocukları da etkiledi. Prof. Dr. Çiftçi, “Omicron'un ortaya çıkışıyla birlikte çocuk hasta ve hastaneye yatanların sayısında artış gördü” dedi.

Dikkat, hızla yayılıyor! Koronavirüs değil ‘süper grip’ olabilirsiniz Koronavirüs salgını sırasında alınan önlemler sayesinde vaka sayıları düşen grip güçlenerek yeniden aramıza döndü. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, son haftalarda hızla yayılan ‘süper grip’ ve ‘süper soğuk algınlığı’ hastalıklarına karşı uyarıda bulundu.