Türkiye Gazetesi

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Son dönemlerde boyun fıtığındaki yaş ortalamasının gittikçe düştüğünü, gençlere ve çocuklara kadar gerilediğini bildiren uzmanlar, ara tatilde çocukların mümkün olduğu kadar cep telefonu ve tabletten uzak tutulması gerektiği tavsiyesinde bulundu. Bunun sebebinin gençlerde yanlış cep telefonu kullanımı, çocuklarda ise uzun süre eğilerek tablete bakmak olduğunu söyleyen beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Mahmut Akyüz “Başımızın boynumuz üzerindeki ağırlığı 5 kilogramken öne doğru eğdiğimiz zaman yaklaşık 20-25 kilograma ulaşıyor. Bu da boyun omurlarını zedeleyerek boyunda ciddi travma ve boyun fıtığı riskini ortaya çıkarıyor” dedi.

Salgın sürecinde tablet satışları yüzde 113 arttı Türkiye'de ve dünyada yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında evden çalışma ve uzaktan eğitimin öne çıkmasıyla bilgisayarlar başta olmak üzere teknoloji ürünlerine talep arttı.

Microsoft, mat siyah Surface Go 3 tabletini piyasaya sürdü Teknoloji devi Microsoft, Surface markası altında dizüstü bilgisayar ve tabletlerini satışa çıkarıyor. Eylül ayında piyasaya sürülen Surface Go 3’ün yeni bir versiyonu kısa süre önce tanıtıldı. Beklendiği üzere tablet, mat siyah renk seçeneğiyle geldi.