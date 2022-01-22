Türkiye Gazetesi

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Omicron’daki hızlı vaka artışını değerlendiren İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek “Vaka sayıları bütün dünyada arttığı gibi ülkemizde de yükseliyor. Tahminen henüz pik noktasına henüz ulaşmadık. Bütün varyantlarda bulaşma üst limite ulaştıktan sonra bir yatay çizgi çekiyor; bu da öyle olacak. Muhtemelen şubat sonundan itibaren Türkiye için rahatlama başlayacak” dedi. İstanbul, İzmir ve Ankara merkezli bir salgın yaşandığına işaret eden Prof. Dr. Tükek, özellikle sömestir tatilinin de etkisiyle virüsün Anadolu’ya da yayılacağını belirterek “Üst sınırı tahmin etmek çok kolay değil. Türkiye’de de Avrupa’daki gibi 200 bin, 300 binli sayılar olabilir. Ama şunu görüyoruz ki, bir yandan da toplum bağışıklığına doğru gidiyoruz. O anlamda Omicron’dan daha hızlı bulaşan bir varyant gelmezse ki, bu varyant bizim için şans olabilir. Aşılananların sayısının da artmasıyla toplumsal bağışıklık yükseldi” diye açıkladı.

PCR KUYRUKLARI VİRÜS BULAŞTIRIYORDU

PCR testi mecburiyetinin kaldırılmasının yerinde bir karar olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Tükek “Grip belirtilerinin de koronavirüsle karışması ve içinde bulunduğumuz dönemde her iki enfeksiyonun da artması PCR testi kuyruklarının uzamasına sebep oluyordu. Kuyrukta uzun süre beklemek mecburiyetinde kalan hasta kişilerin diğerlerine virüs bulaştırma riski yüksek. Bu insanlar toplu taşımayı kullanarak hastaneye geliyor. Orada da bulaştırma riski yüksek. Ben evde yapılan hızlı testleri tavsiye etmiştim. Biraz maliyetli ama hasta kişinin evden çıkmadan testi kendi kendine yapmasını sağlıyor” dedi.

Yunanistan'da Omicron'un alt versiyonunun tespit edildiği ileri sürüldü Güney Afrika'da ortaya çıkan koronavirüsün Omicron varyantı ile mücadele devam ederken, Yunanistan'da, Covid-19'un Omicron varyantının bir alt versiyonunun belirlendiği iddia edildi.

Omicron’u da geçti: Grip vakalarında ciddi patlama Halk Sağlığı ve Genel Müdürlüğü'nün 'haftalık influenza raporu'na göre bazı illerde grip vakalarının Omicron'u geçtiğini belirten Dahiliye Uzmanı Dr. Özkan Akyol, "İnfluenza vakaları Omicron'dan daha fazla rapor edilmiş" dedi.