Türkiye Gazetesi

Yüksek tansiyon, günümüzde çok sık görülen sinsi bir hastalık. Sağlık Bakanlığı bu problemi yaşayan hastalara destek olmak için harekete geçti. Avrupa Komisyonunca finanse edilen, Bakanlık Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün koordinatörü olduğu "HSMonitor Projesi" kapsamında hipertansiyon yönetim ve takip sistemi geliştirilmesine yönelik çalışmalar sonuç vermeye başladı.

TÜRKİYE’DE İLK OLACAK

İtalya, İsveç, Hırvatistan, İspanya ve Almanya'nın ortakları arasında olduğu projede, sağlık uzmanlarının kullanacağı çevrim içi platformla hipertansiyon hastalarının uzaktan takibi amaçlanıyor.

Türkiye'de ilk olacak sistemle, hastaların kendi hastalık takip süreçlerine daha fazla dahil olabilmesi, daha kaliteli ve kesintisiz kronik hastalık yönetiminin sağlanması hedefleniyor.

YAPAY ZEKAYA SAHİP YAZILIMLAR GELİŞTİRİLİYOR

Bir süredir devam eden proje kapsamında pilot bölgelerde Sağlık Bakanlığı’na tam entegre olması hedeflenen, yapay zekaya sahip yazılım programları geliştiriliyor. Bu çerçevede ilk prototipler, Bakanlık uzmanları ve projede gönüllü hipertansiyon hastaları tarafından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde düzenlenen toplantıda incelendi ve değerlendirildi.

ÖNCE PİLOT UYGULAMA YAPILACAK

İlk prototiplere yönelik geri bildirimler doğrultusunda, hipertansiyon yönetim ve takip sistemi geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam edecek.

Bakanlık, sistemi ilk etapta 100 gönüllü hipertansiyon hastasının katılımıyla 2022'den itibaren devreye almayı planlıyor.

0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar İngiltere'de kan grupları üzerine bir araştırma yapıldı. Araştırmada 0 kan grubuna sahip insanların tansiyon, bulaşıcı hastalıklar ve kansere karşı daha dirençli olduğu sonucuna varıldı.

Yüksek tansiyon erken bunama sebebi Yeni bir çalışma 30-50 yaşları arasında yüksek tansiyonu olan kişilerde bunama gelişme ihtimalinin sağlıklı kişilerden yüzde 66 daha fazla olduğunu gösterdi.