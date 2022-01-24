Türkiye Gazetesi

Türkiye pandemi döneminde kendi aşısını çıkartan sayılı ülkeler arasından yer alıyor. Yerli aşı TURKOVAC, yeterli bilimsel verilerin toplanmasının ardından kullanıma sunuldu ve yerli aşı için yeni çalışma bugün başlatılıyor.

Türkiye'nin yerli aşısı Turkovac'ta hastaların antikor seviyesini ölçen çalışma başlıyor. Bu çalışmaya göre, iki BioNTech üzerine bir doz TURKOVAC çalışması yapılarak hastadaki antikor değişimi gözlenecek.

TURKOVAC için yapılacak çalışma ilk olarak Ankara Şehir Hastanesi merkezli yapılacak.

DÜNYADA BİR İLK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, mRNA üzeri inaktif çalışmasının dünyada ilk olacağını belirtmişti.

Transgenic farelerde denendi, sonuç sevindirdi: TURKOVAC Delta Varyantı'nda yüzde 100 etkili TURKOVAC'ın, transgenic farelerinde yapılan deney sonucunda, Alfa varyantında olduğu gibi Delta varyantına karşı da yüzde 100 etkili olduğu ortaya çıktı.

Yerli aşıya vatandaştan büyük ilgi: TURKOVAC aşısını bekliyorduk Sağlık Bakanlığı’nın E-Nabız sisteminde TURKOVAC için randevu sisteminin açılmasının ardından yerli aşı şehir hastanelerinde uygulanmaya başladı. Vatandaşlar TURKOVAC’a yoğun ilgi gösterdi.

Prof: Dr. Özdarendeli: TURKOVAC tüm dünyaya şifa olacak Covid-19'a karşı yerli aşı TURKOVAC’ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli, aşının acil kullanım onayıyla birlikte yaygın olarak üretileceğini ve yalnızca ülkemize değil tüm dünyaya şifa olacağını söyledi.

Bu çalışma Dünyada bir ilk

TURKOVAC'IN YENİ ÇALIŞMASI BAŞLIYOR