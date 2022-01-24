Türkiye Gazetesi

Obezite tüm dünyada hızla artış gösterirken çocuklardaki obezite endişe verici boyutlara ulaşmış durumda. "Rappler" adlı internet sitesinde yer alan habere göre, bilim adamları, fazla kilolara sahip büyükanne ve büyükbabası olan çocukların kilo durumu arasındaki ilişkiye dair çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında, 17 ülkeden 238 bin 771 kişiyi kapsayan 25 araştırma incelendi. Uzmanlar, çalışmalardan elde ettiği verilere göre, hem biyolojik olarak hem de yetiştirilme sırasında çocukların obezite ile karşılaşma riskinin yüksek olduğunu aktardı.

GENLER ARACILIĞIYLA KUŞAKLARA AKTARILIYOR

Obezite rahatsızlığının ebeveynlerin genleri aracılığıyla kuşaklara aktarılabileceği kaydedilen çalışmada, büyükanne ve büyükbabaların kilo durumunun, evlerinde ne yendiğine ve ne kadar yenileceğine ilişkin seçimlerinin, torunlarının kilosunu doğrudan etkileyebileceği bildirildi.

Bilim adamları, büyükanne ve büyükbabaları aşırı kilolu olan çocukların, normal kiloya sahip büyükanne ve büyükbabalara kıyasla obez olma olasılığının iki kat fazla olduğunu kaydetti.

39 MİLYON ÇOCUK RİSK ALTINDA

Araştırmada, çevresel faktörlerin, yaşam tarzının ve yeme alışkanlıklarının, çocukları obeziteye yatkın hale getirmede kilit rol oynadığı bildirildi.

Uzmanlar, obezite hastalığının yalnızca ebeveynden çocuğa değil, kuşak atlayarak büyükanne ve büyükbabadan da toruna geçebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Sağlık Örgütüne göre beş yaşın altında 39 milyon çocuk obezite riski ile karşı karşıya.

İnsan beyni küçülüyor! Nedeni ise obezite ABD’li bilim adamlarından dikkat çeken araştırma. Bilim adamları ölen kişilerin otopsi verilerini kullanarak modern insan beyninin kütlesi son 50 bin yılda yüzde 5’ten fazla küçüldüğünü tespit etti. Bu küçülmenin sebebi halen bilinmezken bilim adamları araştırmalarına devam ediyor.

Uzmanlar uyardı: Obezite Covid-19 riskini 3 kat arttırıyor 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüse çare aranmaya devam ediyor. Virüsü inceleyen ABD’li bilim adamlarından yeni bir uyarı geldi. Bilin adamları obezitenin Covid-19’dan hastaneye kaldırılma riskini 3 kat arttırdığını açıkladı.