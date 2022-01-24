Türkiye Gazetesi

Koronavirüste son durumun paylaşıldığı günlük Covid-19 tablosu yayımlandı. Tabloda, vaka ve ölüm sayılarında düşüş olduğu görüldü. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Koca, “Omicron varyantı salgının son bulmasının umudu olabilir." dedi.

156 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

24 Ocak’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 67 bin 023 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 156 oldu. Bir günde toplam 401 bin 636 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 78 bin 362 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,23 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,39 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 140 milyon 938 bin 758 ’e yükseldi.



İLLERE GÖRE AŞI ORANLARI

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.



BAKAN KOCA: SALGIN GÜNDEMDEN ÇIKACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Omicron varyantı salgının son bulmasının umudu olabilir. Bilimsel çalışmaların sonuçlarına göre aşı olmuş kişiler omicron ile karşılaştıklarında hem hastalığı kolay atlatıyor hem de bağışıklık seviyesi yükseliyor. Aşınızı olarak yarın için umutlu olun. Salgın gündemden çıkacak” dedi.

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