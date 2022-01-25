Türkiye Gazetesi

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Birçok kişi, hafif belirtilerle seyreden Omicron varyantına bağlı Covid 19’u evinde geçiriyor. Belirtileri hafif olsa da bulaştırıcılığı yüksek olan Omicron’dan sevdiklerimizi korumak için belirli kurallara uymak gerekiyor. Enfeksiyon tedbirlerinin günlük hayatta olduğu gibi ev içinde de gevşetildiğini söyleyen Acıbadem Taksim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Tülin Sevim, Omicron varyantına yakalanan kişilerin dikkat etmesi gereken noktaları hatırlattı...

1-Mutlaka evde kalın

Tıbbi yardım ihtiyacınız olmadıkça sokağa çıkmayın.

2- Sağlıklı beslenin, bol bol uyuyun

Vücut direncimizin güçlü olması için sağlıklı beslenme ve düzenli uyku çok önemlidir. Yaşınıza ve kilonuza uygun sağlıklı beslenin ve bol sıvı tüketin. Yediklerinizi çeşitlendirin, bol meyve ve sebzeye mutlaka yer verin. Tuzu ve şekeri azaltın, yağın fazlasından kaçının.

3-Evde maske takın!

Odanızı ayırın, mümkünse banyo ve tuvaletinizi ayırın, yemeklerinizi odanızda yiyin. Evdeki ortak alanları kullanmak zorunda kaldığınızda; maske takın. Evcil hayvanınıza da yaklaşmayın.

4-Vakit kaybetmeyin!

Ateşinizi takip edin, ateşiniz düşmüyorsa, nefes darlığınız varsa, solunum sıkıntısı çekiyorsanız, sıvı alımınız veya beslenmeniz ciddi şekilde bozulduysa, bilinç bulanıklığınız olursa kendinizi kötü hissediyorsanız vakit kaybetmeden doktorunuzu veya 112’yi arayın.

5-Tuzlu su gargarası yapın

Doktorun verdiği ilaçları düzenli kullanın. Bunun yanı sıra bitki çayları, boğaz pastilleri, tuzlu su gargarası sizi rahatlatabilir. Tuzlu su gargarası boğazdaki bakterilere karşı fayda sağlayacaktır.

6- Egzersiz yapın

Sonuç pozitif diye karamsarlığa kapılıp günü sürekli yatarak geçirmeyin.

7-Destek isteyin

Evde yalnız yaşıyorsanız; ailenizle, arkadaşlarınızla, komşularınızla iletişim hâlinde olun. Onları sağlık durumunuzdan haberdar edin.

8-Hijyen kurallarını ihmal etmeyin!

Kimseyle tokalaşmayın. Tabak, bardak, çatal, kaşık, havlu gibi eşyalarınızı evdeki diğer insanlarla ortak kullanmayın.

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