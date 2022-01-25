Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınının ilk dönemlerinde ortaya çıkan koku kaybı belirtisi ile ilgili İsveç’te dikkat çekici bir araştırmaya imza atıldı. Çalışmada, 2020 yılında Covid-19'a yakalanan ve tat koku kaybını yitiren hastaların yaklaşık yarısının bu yetisini uzun süre boyunca ya da tamamen kaybettiği ortaya çıktı.

BAZI HASTALAR KOKU DUYULARINI TAMAMEN KAYBEDİYOR

Bilim adamları, 2020 yılının ilkbahar döneminde koronavirüse yakalanan 100 kişiyi inceledi. Uzmanlar hastaların yüzde 4’ünün tamamen koku duyusunu yitirdiğini belirterek, “Üçte biri koku alma yeteneğinin azaldığını açıkladı ve neredeyse yarısı da koku alma duygusunun zarar gördüğünü aktardı. Koku ve tat alma yetisini yitirenlerin çoğu araştırmaya katılmadan önce bu özelliklerini yitirdiklerinin farkında değildi” şeklinde açıklama yaptı.

Koku kaybı, yeni tip koronavirüsün ateş ve öksürükle kıyaslandığında daha belirgin bir göstergesi.

KOKU VE TAT KAYBININ SEBEBİ GENETİK FAKTÖRLER ÇIKTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırmada, bilim adamları belirli bir genetik lokusa sahip kişilerin Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle koku ve tat alma yeteneğini kaybetme olasılığının yüzde 11 daha fazla olduğunu ortaya çıkarmıştı. Araştırma ekibi, koronavirüs sırasında tat ve koku kaybıyla ilişkili genleri inceledi. Buna göre uzmanlar UGT2A1 ve UGT2A2 isimli iki gene sahip kişilerin koku kaybı yaşama olasılığının daha yüksek olduğunu aktardı.

Bilim insanları, COVID-19'da tat ve koku kaybına yol açan genleri buldu Genom ve biyoteknoloji şirketi 23andMe'deki araştırmacılar, belirli bir genetik lokusa sahip kişilerin COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle koku ve/veya tat alma yeteneğini kaybetme olasılığının yüzde 11 daha fazla olduğunu buldu.

İki kişiden birinde görülüyor: Koronavirüs neden tat almayı etkiliyor? Covid-19 semptomları arasında en çok konuşulan tat alma bozuklukları hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Duygu Vardağlı, virüsün neden tat almayı etkilediğini açıkladı.