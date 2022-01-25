Türkiye Gazetesi

Tuzlu yeme, hareketsizlik, aşırı kilo gibi nedenler hipertansiyonu tetikleyen etkenlerin başında. Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, dünyada en çok ölüme neden olan ve vücutta kalıcı hasarlara neden olan hipertansiyonun Türkiye'de yaygın şekilde görüldüğünü anlattı.

ÖLÜMLERİN YÜZDE 25'İNİN NEDENİ HİPERTANSİYON

"50-60 yaş grubu insanların yüzde 54'ü hipertansif. Bunlar kalp krizi, inme ve böbrek yetersizliğiyle karşı karşıya" diyen Üstündağ, Türkiye'nin hipertansiyon oluşumu açısından en riskli ülkelerin başında geldiğini ifade etti. Üstündağ, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ölümlerin yüzde 25'inin nedenini hipertansiyon ve komplikasyonlarına bağlı hastalıklar oluşturuyor. Türkiye, hipertansiyon oluşumu açısından en riskli ülkelerden biri. Türkiye'nin de içinde olduğu ülkeleri alan bir karşılaştırmalı araştırma yapıldı. 4 yıllık bir süre içinde, 4 yıl önce hipertansiyon olmayan bireylerin 4 yıl sonra ne kadarı hipertansiyon geliştirdiler diye bir araştırma yapıldı. Maalesef Türkiye yüzde 25'lik oranla birinci sırada yer aldı. Şu an hipertansiyonum yoksa yüzde 25 ihtimalle dört yıl sonra hipertansiyon olabilirim. Yani her 4 kişiden 1'i, 4 yıl sonra hipertansiyon hastası olacak, şu anda kan basıncımızın normal olması da bizi gelecekteki hipertansiyondan korumuyor."

MÜCADELEYİ DEVAM ETTİRMELİYİZ

Hipertansiyonla topyekün mücadele gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Üstündağ, halk sağlığını tehdit eden hastalığa karşı bireysel ve toplumsal önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Sedat Üstündağ, sözlerini, "Diyet, egzersiz, tuzdan kaçınma ve kilo kontrolü, hipertansiyonla mücadelenin yapı taşları. Büyük mücadeleler verildi, birtakım düzenlemeler yapıldı. Ekmekteki tuz oranı yüzde 1,8'den yüzde 1,5'e düşürüldü. Lokantalardaki tuzluklar kaldırıldı. Farkındalık oluşturmaya çalışıldı ve basın aracılığıyla vatandaşlar bilgilendirildi. Bu mücadeleyi devam ettirmeliyiz." diye tamamladı.

YÜKSEK TANSİYON HASTALARI UZAKTAN TAKİP EDİLECEK

Öte yandan Türkiye'de en sık görülen hastalıkların başında gelen hipertansiyon ile ilgili önemli bir adım atıldı. Türkiye'de ilk kez hipertansiyon (yüksek tansiyon) hastaları, sağlık uzmanları tarafından uzaktan takip edilebilecek. Sağlık Bakanlığı, pilot uygulamayı bu yıl başlatacaklarını söylemişti.

İtalya, İsveç, Hırvatistan, İspanya ve Almanya'nın ortakları arasında olduğu projede, sağlık uzmanlarının kullanacağı çevrim içi platformla hipertansiyon hastalarının uzaktan takibi amaçlanıyor. Türkiye'de ilk olacak sistemle, hastaların kendi hastalık takip süreçlerine daha fazla dahil olabilmesi, daha kaliteli ve kesintisiz kronik hastalık yönetiminin sağlanması hedefleniyor.

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