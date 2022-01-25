Türkiye Gazetesi

Araştırmada, bugünlerde dünyayı saran Omicron varyantındaki virüsün, önceki varyantlara göre plastik zeminler ve insan cildi üzerinde çok daha uzun süre kaldığı tespit edildi.

Araştırmacılar, hızlı bulaşması ve Delta varyantının yerine dünyada hakim varyant olmasının, işte Omicron’un bu “çevresel istikrarından” kaynaklandığını ifade ettiler.

Araştırma raporunda, “Çalışmamız, Alpha, Beta, Delta ve Omicron varyantlarının plastik ve ciltte kalış sürelerinin, virüsün ilk olarak ortaya çıktığı Vuhan varyantındakinin iki katından fazla olduğunu gösteriyor. Bu varyantların cilt üzerindeki bulaşıcılığı 16 saatten fazla sürüyor” denildi.

Yapılan başka bir araştırmada Omicron mutasyonundaki ölüm oranının Delta’ya göre 8 kat daha az olduğu tespit edildi.

DELTA 114 SAAT OMICRON 193,5 SAAT

Araştırmaya göre virüsün plastik zemin üzerindeki kalış süreleri şöyle:



Orijinal virüs 56 saat, Alpha 191,3 saat, Beta 156,6 saat, Gamma 59,3 saat ve Delta 114 saat. Omicron varyantı ise plastik zeminde 193,5 saat (8 gün), cilt üzerinde 21 saat kalıyor. Cilt üzerindeki kalış süreleri orijinal virüste 8,6; Delta varyantında 16,8 saat olarak gerçekleşmişti.

Uzman isim uyardı: Omicron’u evde geçirenler bunlara dikkat! Son iki yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs şimdi de Omicron ile endişeleri artırıyor. Omicron varyantının en önemli özelliği hızlı bulaşması ve hızlı yayılması. Aşılı olmak hastalığı hafif geçirmeyi sağlasa da tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor. Uzmanlar ise Omicron’u evde geçirenlerin bazı kurallara dikkat etmeleri gerektiğini söylüyor.

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