Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Erken uyarı sistemi niteliğindeki program, gözün arkasındaki küçük kan damarlarındaki değişikliklere bakarak kalp krizi riski yüksek olan kişileri belirliyor.

Leeds Üniversitesi araştırmacılarının 3 bin hasta üzerinde yaptıkları çalışmada, yapay zekâ bu yöntemle bir yıl içinde kalp krizi geçiren hastaları yüzde 80'e varan oranda doğru tahmin etti.

Kalp hastalığı genellikle yetersiz dolaşıma yol açıyor retinadaki hücrelerin ölmesine sebep oluyor. Rutin retina taramaları hastanın gözlerindeki zayıf kan akışını belirliyor ve bunu kalp ve damar hastalıklarının bir işareti olarak kaydediyor.

Tıp tarihinde bir ilk: Kalp krizi geçiren hastayı drone kurtardı Otonom bir drone, kalp krizi geçiren 71 yaşındaki adamın hayatını kurtarmada büyük bir rol oynadı. Drone, İsveç'in Trollhattan kentinde evinin önünde kar kürerken bir anda yere yığılan erkek bir hastaya yardım eden doktora defibrilatör (kalp atışını normale döndüren cihaz) verdi.

Finansal kaygılar kalp krizini tetikliyor Güney Afrika’da yapılan bir araştırmada, ciddi mali sıkıntı yaşadıklarını belirten kişilerde kalp krizi geçirme riskinin daha az stresli olan kişilere göre 13 kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.