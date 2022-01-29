Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Kış aylarında kapalı ortamlarda daha fazla kalınmasına bağlı olarak uyuz vakalarının arttığını söyleyen Sağlık BilimleriÜniversitesiDışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim veAraştırmaHastanesiDermatoloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof.Dr. Selda Pelin Kartal “Aslında en büyük artış pandemi döneminde yaşandı.Ülkemizdeki uyuz vakalarında 2020 ile 2021 verileri karşılaştırıldığında yüzde 50 artış olduğu görülüyor. Bu artışta, Covid-19 salgını döneminde aile üyelerinin ortak kapalı yaşama alanlarında daha uzun süre vakit geçirmesinin rolü büyük.Hastalık bulaşma yoluyla ve en az 15 dakikalık bir temasla geçiyor.Aynı ortamda yaşayan birden çok kişinin benzer şekilde kaşınmaya başlaması hâlinde mutlaka uyuzdan şüphelenilmesi gerekir” dedi.



Kış geldi, turşuya talep arttı: Hastalıklardan korunmak için birebir Soğuk havaların etkisini göstermesiyle probiyotik açıdan zengin besinler arasında bulunan turşuya talep arttı. Vatandaşlar hastalıkların önüne geçmek için acı turşuya hücum etti.



Vücudun hastalıklara karşı kalkanı: Güçlü bağışıklık için tavsiyeler Koronavirüs salgını hızla sürerken domuz gribi ve faranjit gibi başka hastalıkların görülme oranı da artış gösterdi. Bu rahatsızlıklara yakalanmamak için bağışıklığı güçlü tutmak gerekiyor. Bağışıklık sistemini kuvvetli bir kalkan yapmak için ise beslenme oldukça önemli.