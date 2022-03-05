Türkiye Gazetesi

SGK, internet sitesinden milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir duyuru yaparak vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimde problem yaşamamaları adına adres bilgilerinin güncellenmesi konusunda uyarıda bulundu.

TÜRKİYE’DE İKAMET ZORUNLULUĞU

Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimde herhangi bir sıkıntı yaşamamaları ve daha iyi hizmet alabilmeleri için adres bilgilerini güncellemeleri gerekiyor. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanabilmesi için Türkiye’de ikamet etmesi gerekiyor.

DEĞİŞİKLİKLER E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK

Genel Sağlık Sigortalısı sayılanların sağlık aktivasyon işlemlerinin sistemsel düzenlemeleri, elektronik ortamdaki AKS adres bilgileri kontrol edildikten sonra yapılacağından kişilerin adres bilgilerini güncellemesi gerekiyor. Sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyenler, adres kaydı güncelleme işlemlerini e- Devlet üzerinden veya en yakın nüfus müdürlüklerinden yaptırabiliyor. Adres bilgilerini güncellemeyen vatandaşlar SGK’nın sunmuş olduğu sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak.

İŞTE SGK’DAN YAPILAN O DUYURU

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre vatandaşlarımızın Kurumumuz sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeleri için Türkiye’de ikamet etme şartı bulunmaktadır.

Genel sağlık sigortasına ait hak sahipliği işlemleri, kişilerin Ülkemizde ikamet ettiğine dair Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt Sisteminde (AKS) yer alan bilgileri esas alınarak yapılmaktadır.

Genel sağlık sigortalısı sayılanların sağlık aktivasyon işlemleri (ikili sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış olan ülkelerde ikamet edenler hariç) elektronik ortamda AKS adres bilgileri kontrol edilerek sağlık hizmetlerinden faydalandırılmasına yönelik sistemsel düzenlemeler yapılacaktır.

Bu nedenle vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimde herhangi bir sıkıntı yaşamamaları ve daha iyi hizmet alabilmeleri için adres bilgilerini e-Devlet Kapısı üzerinden veya nüfus müdürlüklerinden kontrol ederek güncellemeleri önem arz etmektedir.

SGK'dan hibe desteği SGK'dan hibe desteği geliyor. 20 ay sürecek mali destekten hem kadın işverenler hem de çalışanlar faydalanacak. Kadın istihdamını artırmak ve kadın çalışanların kayıt dışı istihdamının önüne geçmek için Avrupa Birliği destekli "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" hayata geçiriliyor.

Çalışana SGK desteğinde yeni dönem başladı İşverenin yükünü hafifleten Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen sigorta primlerinden yapılan 5 puanlık indirimde yeni dönem başladı. Prime esas kazanç brüt asgari ücret (5004 lira) ile bunun 7.5 katı (37 bin 530) arasında değişiyor.

SGK’dan milyonları ilgilendiren karar: 22 Ocak günü başlıyor! SGK, emeklilikten sonra tekrar çalışma, analık hali, iş kazası, sağlık sigortası gibi vatandaşlar tarafından merak edilen sorular için yeni bir program başlattı. Vatandaşların doğru bilgiyi öğrenmesi için hayata geçirilen programda sosyal güvenlik uzmanları bütün soruları tek tek cevaplayacak.