Türkiye Gazetesi

Yumuşatıcılar güzel kokuları dolayısıyla tercih edilen deterjanlar arasında. Ancak bu ürünler sandığımız kadar masum değil. Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Ekiz, son dönemlerde hemen hemen herkesin evinden eksik etmediği, çamaşırların yumuşaması ve güzel kokması için kullanılan çamaşır yumuşatıcılarının da kaşıntı sorununun bir sebebi olabileceğini söyledi.

KAŞINTI, YAŞAM KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR

Özellikle tedaviye yanıt vermeyen ve kendiliğinden geçmeyen, uzun süreli kaşıntı şikâyetinin insanların yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürdüğünün altını çizen Doç. Dr. Ekiz, “Bu nedenle kaşıntı şikâyeti ile gelen hastalarımızda altta yatan sebebin doğru ve hızlı bir şekilde saptanması, ardından da sebebe yönelik tedaviler uygulanarak bu sorundan kurtulmak mümkündür” diye konuştu.

ÇAMAŞIR YUMUŞATICILARININ GÖRÜNMEYEN YÜZÜ

Yumuşatıcıların içerisinde birçok kimyasal ürün bulunduğunu dile getiren Doç. Dr. Ekiz, şunları söyledi:



“Çamaşırları yumuşatmak ve güzel bir koku vermesi için hemen hemen her evde kullanılan çamaşır yumuşatıcılarının içerisinde kloroform, benzil alkol, etanol ve etil asetat gibi birçok kimyasal ürün bulunmaktadır. Bu kimyasal ürünlerin deriye temas etmesi veya solunum yolu ile alınması durumunda, özellikle de hassas ciltli ve atopiye eğilimi olan bireylerde, kaşıntı ve kızarıklık gibi semptomlara neden olabilmektedir.”

Yumuşatıcılarda bulunan kimyasallar, insanlar üzerinde kanserojenik, toksik ve alerjik etki gösteriyor.

ÇAMAŞIRLARA ÇİFT DURULAMA YAPILMALI

Yumuşatıcılara bağlı kaşıntıların, içerisindeki bir veya birkaç kimyasal ürüne karşı vücudumuzun bir reaksiyonu şeklinde ortaya çıktığını vurgulayan Doç. Dr. Ekiz şu uyarıyı yaptı:

“Tanıda hastanın tıbbi öyküsü ve aile öyküsü çok önemlidir. Gerekmesi halinde doktorlar tarafından deri yama testleri veya deri prick testleri kullanılabilmektedir. Tedavide esas olan eğer tespit edebildiğimiz bir alerjen madde varsa, kesinlikle bu madde ile temasın ortadan kaldırılmasıdır. Çamaşırlarımızı yıkarken deterjan artığı veya yumuşatıcı kalıntısı kalmaması için çift durulama yapmanız uygun olacaktır. Kaşıntı ve kızarıklık gibi semptomlarınız varsa mutlaka dermatoloji uzmanına başvurmanız ve önerdiği ilaçları kullanmanız gerekmektedir.”