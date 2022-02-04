Türkiye Gazetesi

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Alper Şener, Covid-19 sürecinde ilk defa Türkiye'de üretilen bir ilacın salgınla mücadelede kullanılacağını belirtti.

KORONAVİRÜSE KARŞI ÖNEMLİ BİR MÜDAHALE ARACI

Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın Covid-19'a karşı önemli bir müdahale aracı olduğunu kaydeden Şener, "Önümüzdeki hafta 65 yaşın üzerinde Covid-19 testi pozitif çıkan hasta grubu ile ağırlaşma ve hastaneye yatış potansiyeli yüksek olan şeker, tansiyon ve diyabet gibi yan hastalığı bulunanlara bu antiviral ilaç verilecek. İlacın amacı virüsü baskılamak, akciğer tutulumunu ve yaygınlaşmasını engellemek. İlaç, virüsü baskılamasıyla vücutta yaygın hastalık tablosunun oluşmasını engelleyecek. İlacın 65 yaş üstü ve yan hastalığı olan kişilerin hastane ve yoğun bakıma yatışını azaltacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Alper Şener

5 GÜN BOYUNCA GÜNDE İKİ KEZ KULLANILACAK

Şener, ilacın 5 gün boyunca günde 2 kez kullanılacağını aktararak, salgının başlarında aktif olarak kullanılan Favipiravir'e göre çok daha az doz alınmasının da olası tedirginlikleri azaltacağına inandığını dile getirdi.

BAKAN KOCA: İLAÇ, BİLİM DÜNYASINDA KABUL GÖRMÜŞ DURUMDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın gelecek hafta kullanılmaya başlanacağını duyurmuştu. Koca, "Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımına gelecek hafta başlıyoruz. İlaç, 65 yaş üzeri ile kronik hastalığı olanlarda erken dönemde kullanılacak. Bu yeni ilacın virüsün kendi kendine üremesini önleyen bir ilaç olduğu bilim dünyasında kabul görmüş durumda" ifadelerini kullanmıştı.