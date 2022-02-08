Türkiye Gazetesi

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Parmak çıtlatmasının tik hâline gelmesi durumunda tehlikeli olabileceğini söyleyen Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Meriç “Eklemlerimizin rahat hareket etmesini sağlayan eklem sıvısı oksijen, nitrojen ve karbondioksit gibi gazlar içerir. Parmak çıtlatma ihtiyacı eklem yüzeylerinin birbirinden hızla uzaklaşması sonucu eklem üzerindeki basıncın etkisi ile patlayan küçük gaz kabarcıklarının oluşmasıyla ortaya çıkar. Parmak çıtlatmak bir tik hâlini aldığında bağlarda gevşeme sebebiyle elin tutma gücünde azalma meydana gelebilir” uyarısında bulundu. Parmak çıtlatanların; sırt, omuz ve boyun eklemlerini de çıtlattığını hatırlatan Prof. Dr. Meriç “Bir pozisyonda çok fazla oturur veya ayakta durursanız, eklemleriniz sertleşebilir ve bunu yenmek için eklemlerinizi çıtlatmak isteyebilirsiniz. Dolaşmak için sık sık mola verin. Bütün gün masa başında oturuyorsanız en az yarım saatte bir kalkmayı hedefleyin” dedi.

Tombul parmak hatası 260 bin dolara mal oldu Kripto paralarla satılan milyon dolarlık dijital eserler (NFT) kafalarda soru işareti bırakırken bir sanat eseri yanlışlıkla 300 bin dolar yerine 3 bin dolara satıldı.

“Çocuklarda parmak emme alışkanlığını ciddiye alın” Çocuklarda parmak emme davranışının ilkel bir refleks olduğunu belirten Uzm. Dr. Leyla Ezgi Tüğen, “Parmak emmenin küçük çocuklarda çoğunlukla kendi kendini uyarma, rahatlama, psikolojik ve fizyolojik gerginliği azaltma gibi işlevleri vardır. 3-4 yaşından sonra halen devam eden parmak emme davranışında uzmandan yardım alınmalı. Uzun dönemli parmak emme davranışı belirgin olarak ağız diş sağlığı ve yapısal problemlerine neden olabilir” dedi.