Türkiye Gazetesi

Tıbbi adı 'Takotsubo kardiyomiyopatisi' olan ama halk arasında 'Kırık kalp sendromu' olarak bilinen rahatsızlık daha çok 50 yaş üzerindeki yalnız kadınlarda görülüyor. ABD’deki hastane kayıtlarına göre, stres ve üzüntüden kaynaklanan bu vakalar, pandemide 10 kat arttı. Psikolojik bir rahatsızlık olarak görünen bu sendrom, kalp damar hastalıklarıyla insanı ölüme kadar götürebiliyor.

TETKİKLERDE PROBLEM GÖRÜLMEZ

Bu sendromda boşanma, yakınını kaybetme, iflas ve salgında virüse yakalanma gibi korkularla insanlarda kalp krizine benzer gelişmeler görülür ama hastanede yapılan tetkiklerde kişinin kalp ve damarlarında herhangi bir problem görülmez. Zira, damarlar kasılma sonrasında normale dönmüştür.

ABD’nin Maryland eyaletinde 63 yaşındaki Mary Kay Abramson da kırık kalp sendromuna yakalananlardan. Kalbinin göğsünden fırlayacak kadar çarptığı şikayetiyle hastaneye giden Abramson’ın atardamarlarında herhangi bir sorun bulunmadı. ABC televizyonuna konuşan Abramson, "Covid sürüyor. Dışarı çıkıp bir şeyler yapamıyoruz. Kapatıldık. Çok stres altındaydım" dedi.

Bu hastalara kalp yetmezliği tedavisinin yanı sıra çok ciddi psikoterapi yapılıyor.

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