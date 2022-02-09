Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, birçok ülkede tespit edilen Omicron’un alt varyantı BA.2 ile ilgili açıklamalarda önemli açıklamalarda bulundu.

DAHA YAYGIN HALE GELECEK

DSÖ’nün Covid-19 Covid-19 teknik heyet lideri Maria Van Kerkhove, sosyal medya platformlarında yayımlanan bir soru cevap platformunda soruları yanıtladı, küresel sağlık kurumunun Omicron’un dört farklı versiyonunu izlediğini belirtti. Kerkhove, şu anda baskın olan BA.1 versiyonundan daha bulaşıcı olan BA.2 alt varyantının muhtemelen daha yaygın hale geleceğini belirtti.

DSÖ: BA.2 VARYANTINI İZLİYORUZ

Van Kerkhove, oturum sırasında önemli açıklamalar yaparak, “BA.2, orijinal Omicron BA.1’den daha bulaşıcı, bu nedenle dünya genelinde BA.2′nin tespitinde artış görmeyi bekliyoruz” dedi. Ayrıca BA.2’nin yeni enfeksiyonlarda artışa neden olup olmadığını görmek için bu varyantı izlediklerini söyledi ve konuyla ilgili araştırmaların devam ettiğini belirtti.



DSÖ'nün Vakalar Birimi Direktörü Abdi Mahamud ise BA.2’nin daha önce BA.1 olan kişileri yeniden enfekte edip edemeyeceğinin henüz belirsiz olduğunu söyledi ve “Bunun virüsün ne kadar yayılabileceği üzerinde önemli bir etkisi olabilir” şeklinde konuştu.

Uzmanlar koronavirüsün en çok mutasyona uğrayan türü olan Omicron’un alt varyantı BA.2'nin yeni salgın dalgasına neden olabileceğini belirtiyor.

Öte yandan Covid-19’un Omicron varyantı kaynaklı vaka artışı devam ederken İngiltere’de binlerce kişinin katıldığı bir araştırma yapılmıştı. Çalışmada, yakın zamanda Omicron varyantı görülen kişilerin 3’te 2’sinin daha önce koronavirüse yakalandığı tespit edilmişti.