Türkiye Gazetesi

Dr. Angelique Coetzee, geçen yıl Kasım ayında yeni varyant Omicron’u bildiren ilk kişilerden biriydi. Coetzee, aylar sonra şaşırtan bir açıklama yaptı.

Ünlü doktor, The Daily Telegraph'a verdiği demeçte, birçok bilim insanı ve siyasetçinin kendisine virüsün gidişatı ile ilgili yalan söylemesini istediği konusunda baskı yaptığını itiraf etti. Güney Afrikalı Dr. Angelique Coetzee, yaşadıklarını ilk kez anlattı.

BANA BASKI YAPTILAR

Dr. Coetzee, açıklamasında “Dünya genelindeki siyasetçiler ve bilim insanları, hastalığın olduğundan çok daha kötüymüş gibi göründüğünü söylemem konusunda bana baskı yaptı. Benden Omicron varyantının kolay atlatılmadığını söylemem istendi” ifadelerini kullandı. Ünlü bilim insanı, çok fazla politikacının “Lütfen bunun hafif bir hastalık olduğunu söyleme” şeklinde kendisini zorladıklarını belirtti.

Oysa Dr. Coetzee, Omicron’da Delta varyantına kıyasla çok daha hafif semptomlar yaşandığını ve genellikle boğaz ağrısı, yorgunluk gibi belirtiler oluştuğunu savunuyordu. Etkilerini ilk elden görmesine rağmen, politikacıların neden onu dinlemediğini anlayamadığını söyledi.

Dr. Angelique Coetzee

AŞI YAPTIRMAYANLARDA OMİCRON BELİRTİLERİ FARKLI

Öte yandan virüs konusunda uzman olan Dr. Robert Quigley, aşı yaptıran ve yaptırmayan kişilerin Omicron’da farklı belirtilerle karşılaştığının altını çizmişti. Quigley, Omicron varyantında aşısız olanların farklı semptomlar gösterdiğini belirterek, “Aşısız kişilerde daha çok ateşlenme ve solunum sıkıntısı vakaları ile karşılaşıyoruz. Bu kişilerin hastaneye yatış oranları daha yüksek” demişti. Ayrıca, aşılılar için ise “boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi belirtilerin diğerlerine oranla hafif kaldığı kanıtladı” şeklinde konuşmuştu.

Omicron'un alt varyantı BA.2’nin ilk belirtileri ortaya çıktı Omicron varyantının alt türü olarak tanımlanan BA.2’nin belirtilerine yönelik İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada BA.2 varyantının kendini ilk olarak ne şekilde gösterdiği belirtildi.

DSÖ’den korkutan açıklama: BA.2 Omicron’dan daha bulaşıcı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Omicron’un alt varyantı BA.2’nin orijinal Omicron varyantından daha bulaşıcı olduğunu ve daha yaygın hale geleceğini açıkladı.