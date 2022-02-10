Türkiye Gazetesi

Depresyona karşı faydalı bitkiler sakinleştirici özellikleri sayesinde sinir sistemini yatıştırmayı sağlıyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik ise stres ve depresyon etkilerine karşı iyi gelecek doğal kür tarifini paylaşıyor.

Malzemeler

Bir tatlı kaşığı biberiye,

Bir tatlı kaşığı yeşil çay,

Bir tatlı kaşığı kadar lavanta.

Malzemeleri cam bir sürahi ya da bardağa koyun. Üzerine kaynar su ekledikten sonra 5 ile 10 dakika demlenmesini bekleyin. Günde 3 bardağa kadar tüketebilirsiniz.

Biberiye: Stres yönetimine karşı bire bir kullanılan bir bitki olarak biliniyor. Koklandığında vücutta salgılanan kortizol hormonu sinirin yatışmasını sağlıyor.

Yeşil çay: İçerisinde bulunan theanine amino asit sayesinde yeşil çay, vücutta sakinleştirici etkisi ile biliniyor. Bu yüzden yeşil çay anksiyete, panik atak ve stresi azaltmaya yardımcı oluyor.

Lavanta: Lavanta yağı, stres ile başa çıkmak için önerilen ilk bitkilerin başında geliyor. Kokusu ile sakinleştirici ve sinir sistemini yatıştırıcı özelliği olan lavanta, kaygı, uykusuzluk, depresyon, mide bulantısı gibi birçok probleme de çare oluyor.

Uzmanı açıkladı: İşte depresyondan kurtaran 6 besin Günümüzün en büyük sorunlarından olan depresyonda beslenmenin önemine dikkat çeken Diyetisyen Zehra Bora, bazı besinlerin insan psikolojisi üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirterek bu besinler hakkında bilgi verdi.

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