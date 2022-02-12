Türkiye Gazetesi

İstanbul’da yaşayan Sevgi Aydın, 10 yıldır diyabet ve hipertansiyon hastalığı ile mücadele ediyordu. On yılın sonunda böbrekleri iflas etti ve diyalize mahkûm hâle geldi. Bir yıl boyunca diyaliz tedavisi gören Aydın’a böbrek nakli yapılması gerekti. Aile nakil için Okan Üniversitesi Hastanesine başvurdu. Üç çocuğundan en büyüğü olan Gülsüm’ün böbreği tam uyumluydu, hemen bıçak altına yatmak istedi. Ancak aşırı kilolu olduğu için bu isteği kabul edilmedi. Ameliyatı gerçekleştirecek olan Organ Nakli Bölüm Başkanı, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Alp Gürkan, Gülsüm’e “Altı ay içinde 15 kilo ver daha sonra isteğini değerlendirelim” dedi.

15 GÜNDE 15 KİLO

Annesinin bir an önce sağlığına kavuşmasını isteyen Gülsüm azmetti, 15 gün içinde 15 kilo vererek 105 kilodan 90 kiloya düştü. Durumu yeniden değerlendiren Prof. Dr. Gürkan, Gülsüm’ün herhangi bir sağlık riski olmadığını görünce operasyonu gerçekleştirdi. Nakil yapılan kişi kadar vericinin de sağlığının son derece önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Gürkan “Vericileri sağlık açısından çok iyi inceliyoruz. Bu sebeple verici olmak isteyenlerin yüzde 30’unu geri çevirmek zorunda kalıyoruz. Gülsüm, kilolu ama genç bir hastaydı. Kilo verince ameliyatı gerçekleştirdik. Hem annesini kurtardı hem de kendisi ileriki yıllarda annesi gibi kiloya bağlı hastalıklara yakalanmaktan kurtuldu” dedi.

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