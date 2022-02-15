Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Sabri Ülker Vakfının ev sahipliğinde gerçekleşen 2. Uluslararası Beslenme, Sağlık Okuryazarlığı ve Eğitim Konferansı’nda pandemi sürecinde artan dijitalleşme ve teknoloji kullanımını değerlendiren Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu, dijitalleşmenin yıkıcı etkilerinin en çok çocuklarda ortaya çıktığını belirterek “Çocukların ekran başında geçirdikleri sürenin bağımlılığa dönüşmesi problem olabilir. Nasıl vücudun ihtiyacından fazla miktarda kalori yüklenmesi obezite yapıyorsa, benzer şekilde zihnine kullanabileceğinden fazla miktarda bilgi/bildirim yüklenmesi de dijital obeziteye sebep olur” dedi.

Çocukların ara tatilde ekran kullanımı sınırlandırılmalı Çocuklar bugün karnelerini aldı, yarıyıl tatili başladı. Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım, çocukların tatilde aile eşliğinde aktivitelere yönlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi, "Ara tatilde çocuğunuzun ekran kullanım süresine dikkat edin” dedi.