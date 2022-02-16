Türkiye Gazetesi

DSÖ, yeni tespit edilen Omicron’un alt varyantı BA.2 ile ilgili hazırladığı raporu sundu. Raporda küresel Covid-19 vakaları, Omicron ve alt varyantlarına dair son durum incelendi.

BA.2 EN ÇOK GÜNEYDOĞU ASYA'DA YAYILIYOR

Raporda Omicron'un alt varyantlarından BA.2'nin, küresel Covid-19 vaka artışlarındaki payının artışta olduğu da gözlemlendi.

DSÖ'ye bağlı İnfluanza Verilerinin Paylaşımı Küresel İnisiyatifi'ne (GISAID) gönderilen vaka örneklerine göre BA.2 alt varyantı Bangladeş, Brunei, Çin, Danimarka, Guam, Hindistan, Karadağ, Nepal, Pakistan ve Filipinler'de Omicron vakalarının yarısından fazlasını oluşturdu.

BA.2'nin en çok DSÖ'nün Güneydoğu Asya Bölgesinde yayılarak toplam Omicron vakalarının yüzde 44,7'sini oluşturduğu, Amerikalar Bölgesi’nde ise BA.2'nin yayılma oranının yüzde 1'lerde olduğu bilgisi paylaşıldı.

Raporda BA.2'nin Omicron'a kıyasla daha hızlı yayıldığına dair sınırlı verilerin olduğu açıklanırken alt varyantın insan vücudunu ne derece etkilediğinin henüz bilinmediği kaydedildi.

BA.2’NİN İLK BELİRTİLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Omicron varyantının alt türü olarak tanımlanan BA.2’nin belirtilerine yönelik İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri açıklama yapmıştı. Söz konusu açıklamada BA.2 varyantının kendini ilk olarak ne şekilde gösterdiği belirtildi. Buna göre endişe veren bu varyantın vertigo ya da baş dönmesiyle kendini gösterdiği tespit edildi. Yapılan açıklamada, “BA.2 virüsünün bulaşması durumunda erken ortaya çıkan ilk belirti baş dönmesi ile kendini gösteriyor. Bir diğer yaygın semptom ise yorgunluk” ifadelerine yer verildi.

DSÖ’den korkutan açıklama: BA.2 Omicron’dan daha bulaşıcı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Omicron’un alt varyantı BA.2’nin orijinal Omicron varyantından daha bulaşıcı olduğunu ve daha yaygın hale geleceğini açıkladı.

BA.2 hızla bulaşıyor | İşte 10 soruda BA.2 varyantı Uzmanlar, Dünya Sağlık Örgütünün “Avrupa’da oyunun sonuna gelindi” açıklamasına rağmen giderek daha çok bulaşan virüse karşı pandemiden çıkışta en önemli silahın aşılama oranlarının artması olduğunu söylüyor.