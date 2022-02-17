Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Sağlık sektörüne yönelik siber saldırıların 2021’de yüzde 40 oranında arttığını söyleyen İnfrasis Siber Mühendislik Genel Müdürü Can Sobutay “Kalp pilleri, insülin pompalarının da aralarında bulunduğu internete bağlı olarak çalışan pek çok farklı tıbbi cihaz, sağlık hizmeti sonuçlarının iyileşmesine katkıda bulunuyor. Büyük bir çoğunluğu yazılım içeren bu cihazlar; bilgi paylaşmak için internete, hastane ağlarına, cep telefonuna veya diğer cihazlara bağlanabiliyor. Bu cihazların kablosuz ya da kablolu bir bağlantıya bağlı olduğu her durum; siber güvenlik saldırısı ihtimalini de ortaya çıkarıyor. İnternete bağlı tıbbi cihazların arkasındaki yazılım, özellikle cihaz eskiyse ve siber güvenlik düşünülerek oluşturulmadıysa, sibertehditlere karşı savunmasız olabiliyor” dedi.

Siber saldırılar sonucu hastaların kimlik bilgilerinin çalınmasından tedavi süreçlerinin kesintiye uğramasına kadar uzanabilen pek çok kritik süreci de beraberinde getirebileceği uyarısını yapan Sobutay “Kimlik avı, fidye yazılımı, üçüncü tarafriskleri ve tıbbi cihaz güvenlik açıkları, yakın gelecekte sağlık sektörünün en çok başını ağrıtacak tehditler olacak” diye konuştu.

Akıllı evleri siber saldırıdan koruyun Akıllı saatler, sesli asistanlar, kahve makineleri, çamaşır makineleri, oyuncaklardan mutfak tezgâhındaki tost makinesine kadar pek çok alanda kullanılan IoT teknolojisi (Internet of Things-Nesnelerin İnterneti), âdeta günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası hâline geldi.

Türkiye’nin Siber Kalesi: Saldırıları tespit edip engelliyor Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), Türkiye’ye yönelik saldırıları anlık tespit ederek müdahalelerde bulunuyor. USOM tarafından gerçekleştirilen siber güvenlik faaliyetleri kapsamında Kasım ayının başına kadar 27 bin 408 zararlı bağlantı tespit edilirken, 8 bin 841 resmi siber güvenlik açığı yazısı gönderildi.