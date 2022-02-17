Türkiye Gazetesi

Pfizer ile birlikte koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech’in kurucu ortaklarından Uğur Şahin, Alman Bild gazetesine açıklamalarda bulundu.

Bu yılın başında Omicron’a özgü geliştirilen yeni aşı için klinik çalışmaların 18-55 yaş grubundaki gönüllü kişilerle birlikte başladığı duyurulmuştu. Ancak Uğur Şahin, veri toplama sürecinin beklenenden daha yavaş olduğunu söyleyerek bu projenin ertelendiğini açıkladı. Şahin, yaptığı açıklamada Omicron’a özel koronavirüs aşısının Nisan ya da Mayıs ayına kadar çıkmayacağını, üretim tarihlerinin ertelendiğini belirtti. Şahin, aşı hazır olduğunda hala ihtiyaç olup olmadığını değerlendireceklerini dile getirdi.

“DURUMU ARTIK VAHİM GÖRMÜYORUM”

Koronavirüsün gidişatına yönelik öngörüsünü de paylaşan Uğur Şahin, "Aslına bakarsanız artık durumu vahim görmüyorum" dedi.

MART AYINDA ÇIKMASI BEKLENİYORDU

BioNTech, daha önce orijinal Covid-19 aşısını, son derece bulaşıcı Omicron varyantına karşı etkili olacak şekilde özel olarak ayarlanmış dozlarla karşılaştıran bir çalışma başlattıklarını duyurmuştu. Aşının Mart ayı sonuna kadar piyasaya sürüleceği açıklanmıştı.

Pfizer ve BioNTech resmen duyurdu: Omicron’a karşı özel aşı geliyor Covid-19’un yeni varyantı Omicron’a karşı vaka sayıları hızla artarken sıcak bir gelişme yaşandı. Pfizer ve BioNTech, Omicron’a özgü geliştirdikleri yeni aşı için klinik çalışmaların 18-55 yaş grubundaki gönüllü kişilerle birlikte başladığını duyurdu. Uluslararası haber ajansları bu gelişmeyi ‘son dakika’ ibaresiyle paylaştı.

Bakan Koca: BioNTech üzerine Turkovac çalışmasını başlatacağız Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 doz BioNTech aşısı üzerine 1 doz TURKOVAC aşı çalışmasının başlayacağını duyurdu. Koca, Ocak ayının son haftasında Ankara Şehir Hastanesi'nde başlayacak çalışmanın dünyada ilk olacağını vurguladı.