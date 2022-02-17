Türkiye Gazetesi

Genel Cerrahi Obezite ve Metaboli Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Evren Dilektaşlı, diyabet ve obeziteye ilişkin önemli bilgiler verdi. Dilektaşlı, diyabetin tedavi yöntemlerinin çok geliştiğini ve her hastaya, hastalığının hikayesine özgü bir tedavi yönetiminin uygulanması gerektiğini söyledi.

DİYABET VE OBEZİTE BİRBİRİNİ TETİKLİYOR

Dilektaşlı, “Diyabeti obeziteden, obeziteyi ise diyabetten ayırmak mümkün değil. İkisi de birbirini arttıran hastalıklar. Bu hastalıklarının birçok sebebi var. Bunda elbette genetik faktörler başta geliyor. Fakat çevresel etkiler, hayat tarzımızdaki değişiklikler, çalışma şartları ve egzersiz eksiklikleri etkili oluyor. Obeziteyle yaşayan bireylerde Tip 2 diyabetin gelişme şansı 6 ile 12 kat artıyor. 2030 yılına kadar önlenebilir ölümlü hastalıklarda 7’nci sırada yer alıyor. Dünyada diyabet gün geçtikçe artıyor" dedi.

5 YAŞ ALTI ÇOCUKLARDA OBEZİTE TEHLİKESİ

Son yıllarda obez çocukların sayısında endişe verici artışların yaşandığının altını çizen Doç. Dr. Dilektaşlı, şunları söyledi:

”5 yaş altı çocuklarda fazla kilolu oranı yüzde 10,9'dur. Dünyada 41 milyon 5 yaş altı çocuk obez durumdadır. Önlenebilir bir hastalık. Bu sebeple farkında olarak hareket edilmeli. Uyguladığımız metabolik veya obezite cerrahisini diyabet grubu hastalıklarının tedavisinde kullanıyoruz. Burada şu unutulmamalı her diyabet hastasına cerrahi uygun değildir. Tansiyon, kolesterol yüksekliği, Tip 2 diyabet ve obeziteye ilişkin birçok hastalığın hepsi obezite cerrahisi ve obezite tedavisiyle düzelebilen hastalıklardan.”

Obez olmayan bireylerde de Tip 2 diyabet görülebildiğini aktaran Dilektaşlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bağırsaklarda bizim ameliyatla, yaptığımız değişiklikler hormonal olarak aktif olması gereken bağırsakları tekrar aktive ediyor. Tip 2 diyabette hormon salgısı azalan bağırsaklardan ameliyat sonrası birçok hormonun salgılanmasıyla kan şekerinin düşmesi gerçekleşiyor. Bu ameliyatın etkili olmasının sebebi de budur.”

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