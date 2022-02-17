Türkiye Gazetesi

Halk arasında kurdeşen olarak da bilinen ürtiker, cildin herhangi bir yerinde ortaya çıkıp kabarık, kaşıntılı ve kızarık lekelerle kendini belli ediyor. Alerji, Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, ürtiker belirtilerinin koronavirüs enfeksiyonundan kaynaklanabileceğinin altını çizdi. Öte yandan akut ürtikerin, hem çocuklar hem de yetişkinler için viral enfeksiyonların yaygın bir belirtisi olduğuna dikkat çekerek, daha çok çocuklarda viral enfeksiyonların ürtikere neden olduğuna belirtti.

ÇOCUKLAR BULAŞTIRABİLİR

Ürtiker döküntülerinin yüzde 50'sinden fazlasının, Covid-19'un klasik semptomlarından önce veya eşzamanlı olarak ortaya çıktığını, bu döküntülerin hastalık teşhisine yardımcı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Akçay şöyle konuştu:

“Ürtiker döküntülerinin olması, özellikle yakın zamanda Covid-19'lu hastalarla temas eden kişilerde, hastalık koronavirüs mutlaka düşünülmelidir. Bu nedenle ürtiker görülen her hastada Covid -19 enfeksiyonu için test yapılması çok önemlidir. Dermatologlar ve klinisyenler, Covid-19'lu çocukların erken tanısında bu dikkate almalıdır. Çünkü bu çocuklar enfeksiyon için yüksek risk altında olabilecek ebeveynlere, büyükanne ve büyükbabalara enfeksiyonu bulaştırabilir.”

CİLDİNDE DÖKÜNTÜ OLANLAR TEST YAPTIRMALI

Prof. Dr. Ahmet Akçay; “Covid-19 enfeksiyonu olan hastalarda gelişen ürtiker hastalığının bir haftadan kısa bir süre içinde iyileştiği görülmüştür. Sonuç olarak, ürtiker döküntülerinin SARS-CoV-2 enfeksiyonundan kaynaklanabileceği bildirilmiştir. Ürtiker döküntüleri görülen her çocuk ve yetişkinde Covid-19 enfeksiyonu açısından test yapılması çok faydalı olacaktır. Özellikle ürtikerle birlikte ateş ve Covid-19 enfeksiyonu olan biriyle temas öyküsü olanlarda koronavirüs için test yapılması hastalığın yayılmasını engelleyecektir” dedi.

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