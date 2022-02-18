Türkiye Gazetesi

Orijinal Omicron BA.1’in bir alt nesli olan BA.2’ye dair yeni bir araştırma yapıldı. Çalışmayla ilgili endişe verici sonuçlar paylaşıldı.

BAĞIŞIKLIKTAN KURTULUYOR

Japonya’daki yeni araştırmaya göre, BA.2 virüsünün ciddi hastalıkları tetikleyebileceği ortaya çıktı. Yapılan çalışmada, BA.2 varyantının Delta, Alfa gibi daha önceki mutasyonlardan daha ciddi hastalıklara neden olabileceği tespit edildi. Öte yandan uzmanlar, tıpkı Omicron gibi alt varyant BA.2’nin de bağışıklıktan kaçabileceği saptandı.

OMICRON’DAN DAHA KÖTÜ BİR VİRÜS OLABİLİR

Araştırma hakkında bilgi veren Cleveland Clinic mikrobiyoloji bölüm başkanı Dr. Daniel Rhoads, “Bu durumda BA.2, Omicron’dan daha kötü bir virüs olabilir. Yani daha hızlı bulaşabilir ve ciddi hastalıklara neden olabilir” şeklinde konuştu.

TESPİTİ İÇİN FARKLI YÖNTEM GEREKİYOR

Çalışmayı yürüten uzmanlardan Tokyo Üniversitesi’nde araştırmacı Kei Sato ise BA.2’nin bir Omicron türü olarak kabul edilmemesi ve yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı. Sato, “BA.2’ye ‘gizli Omicron’ deniyor. Bunun sebebi PCR testlerinden kaçıyor olması. Laboratuvarlar, bu varyantı bulmak için fazladan bir adım atmalı. BA.2’yi tespit etmek için farklı bir yöntem oluşturmalı” dedi.

BA.2’nin orijinal Omicron varyantına göre bir buçuk kat daha kolay bulaştığı belirlendi.

OMICRON'UN ALT VARYANTI BA.2’NİN BELİRTİLERİ

Geçtiğimiz günlerde İngiliz yetkililer, koronavirüs testi pozitif çıkmadan önce BA.2’nin görülen yaygın semptomlarına ilişkin bilgi verdi. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri'nden (NHS) bir açıklama yapıldı. Buna göre endişe veren bu varyantın vertigo ya da baş dönmesiyle kendini gösterdiği tespit edildi. NHS, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “BA.2 virüsünün bulaşması durumunda erken ortaya çıkan ilk belirti baş dönmesi ile kendini gösteriyor. Bir diğer yaygın semptom ise yorgunluk.”

DSÖ: BA.2 OMİCRON’DAN DAHA BULAŞICI

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Omicron’un alt varyantı BA.2’nin orijinal Omicron varyantından daha bulaşıcı olduğunu ve daha yaygın hale geleceğini açıklamıştı. Van Kerkhove, oturum sırasında önemli açıklamalar yaparak, “BA.2, orijinal Omicron BA.1’den daha bulaşıcı, bu nedenle dünya genelinde BA.2′nin tespitinde artış görmeyi bekliyoruz” dedi. Ayrıca BA.2’nin yeni enfeksiyonlarda artışa neden olup olmadığını görmek için bu varyantı izlediklerini söyledi ve konuyla ilgili araştırmaların devam ettiğini belirtti.

BA.2 hızla bulaşıyor | İşte 10 soruda BA.2 varyantı Uzmanlar, Dünya Sağlık Örgütünün “Avrupa’da oyunun sonuna gelindi” açıklamasına rağmen giderek daha çok bulaşan virüse karşı pandemiden çıkışta en önemli silahın aşılama oranlarının artması olduğunu söylüyor.

Ünlü profesörden korkutan açıklama: BA.2 yeni salgın dalgasına neden olabilir Koronavirüsün en çok mutasyona uğrayan türü olan Omicron’un alt varyantı BA.2 ile ilgili Güney Afrika’dan endişe veren bir açıklama geldi. Uzmanlar, BA.2’nin yeni salgın dalgasına neden olabileceğini belirtti.