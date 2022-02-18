Türkiye Gazetesi

Şu ana kadar 74 ülkede tespit edilen ve ‘gizli varyant’ olarak da adlandırılan Omicron’un alt varyantı BA.2, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) tespit edildi. Yakın Doğu Üniversitesi Genom Analiz Laboratuvarı’nın açıkladığı analiz sonuçları, Şubat ayının ilk iki haftasında KKTC’de görülen Covid-19 vakalarında Omicron’un yüzde 87.2 ile baskınlığını korurken, Omicron’un alt varyantı BA.2’nin yaygınlığının da yüzde 12.5 olduğunu ortaya koydu.

BASKIN VARYANT OLABİLİR

829 hasta örneği üzerinden yapılan varyant analizleri, Omicron’un alt varyantı BA.2’nin 7 vaka ile KKTC’de yayılmaya başladığını gösterdi. Alt varyantının ana varyanta göre 1,5 kat daha hızlı yayıldığı düşünüldüğünde Omicron BA.2’nin ilerleyen haftalarda KKTC’de baskın varyanta dönüşmesi bekleniyor.

ANTİKORLARA DİRENÇLİ

Gerçekleştirdikleri dizi analiz sonuçlarının Omicron’un alt varyantı BA.2’nin KKTC’de yayılmaya başladığını ilk kez doğruladığını söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, şöyle konuştu:

“Omicron BA.2 ve Omikron BA.1 soyları için gerçekleştirdiğimiz viral genom dizi analizi sonuçları, bu soyların önemli genetik farklılıklar taşıdıklarını ortaya koydu. Bu farklılıkların Omicron’un alt varyantı BA.2’nin aşıların oluşturduğu antikorlara karşı daha dirençli olabileceği endişesi oluşuyor” ifadesini kullandı.

OMICRON’DAN 1,5 KAT DAHA BULAŞICI

Uzmanlar daha önce BA.2’nin yeni salgın dalgasına neden olabileceğini belirtmişti. Bilim adamları Omicron varyantının alt türü BA.2'nin hızla yayıldığı ülkelerin başında gelen Danimarka'da bir araştırma gerçekleştirmişti. Buna göre, BA.2 adlı alt varyantının, aşıların sağladığı bağışıklık korumasından kaçınmada orijinal versiyondan çok daha bulaşıcı olduğu görülmüş, BA.2'nin Omicron'a oranla 1,5 kat daha bulaşıcı olduğu ortaya çıkmıştı.

Omicron’un alt varyantı BA.2 ile ilgili korkutan araştırma Japonyalı bilim adamlarının yaptığı bir araştırma sonuçları paniğe neden oldu. Çalışmaya göre, Omicron’un alt varyantı BA.2’nin ciddi hastalıkları tetikleyebileceği ortaya kondu. Uzmanlar BA.2’nin önceki mutasyonlara göre daha tehlikeli olabileceğini söyledi.

DSÖ açıkladı: 10 ülkede vakaların çoğunu Omicron’un alt varyantı BA.2 oluşturuyor Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Haftalık Covid-19 Güncellemesi raporunda, Omicron’un alt varyantı BA.2’nin 10 ülkede baskın hale gelerek vakaların çoğunluğunu oluşturduğunu açıkladı.