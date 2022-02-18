Türkiye Gazetesi

Almanya'daki Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19 salgınındaki son duruma dair değerlendirmelerde bulunarak önemli açıklamalar yaptı. Ghebreyesus bundan sonra çıkabilecek salgınlara ilişkin, "Dünyanın hazırlıklı olduğunu sanmıyorum ve bu konuda ülkelerden beklediğimiz yatırımların gerçekleşmediğini görmekten endişeliyim." dedi.

"SALGIN BİTMEDİ"

Salgının ne zaman biteceği konusunun sıkça gündeme geldiğini vurgulayan Ghebreyesus, "Bazı ülkelerde aşılama oranının yüksekliği ve Omicron varyantının daha hafif hastalığa yol açması, salgının bittiğine dair tehlikeli algılara yol açıyor. Fakat salgın bitmedi." ifadelerini kullandı.

Afrika nüfusunun yüzde 83'üne henüz birinci doz aşının yapılmadığını kaydeden Ghebreyesus, "Engellenebilir bir salgından bir hafta içinde 70 bin kişi hayatını kaybediyorsa salgının bitmesi mümkün değildir." diye konuştu.

"BİZ BİTİRMEYE KARAR VERDİĞİMİZ ZAMAN SALGIN BİTER"

Covid-19'un enfeksiyonu sürdükçe yeni varyantların çıkmaya devam edeceğinin altını çizen Ghebreyesus, "Aslında mevcut şartlar, daha bulaşıcı ve daha tehlikeli varyantların çıkması için uygun. Fakat bu yıl içinde salgını küresel acil durumdan çıkarıp kontrol altına alabiliriz. Bu konuda malzemelerimiz de bilgimiz de var." ifadelerini paylaştı.

Ghebreyesus, "Biz bitirmeye karar verdiğimiz zaman salgın biter. Sonuç olarak bu bir ihtimal değil, tercih meselesidir." dedi.

DSÖ'nün geçen yıl başlattığı Covid-19 ile Mücadele Araçlarına Erişimi Hızlandırma (ACT-A) girişimi kapsamında özellikle küresel aşı eşitsizliğini önlemek için 16,8 milyar dolar fon oluşturma hedefini hatırlatan Ghebreyesus, bütün ülkelere, bu girişime bağış yaparak salgının kontrol altına alınma sürecini hızlandırma çağrısında bulundu.

DSÖ açıkladı: 10 ülkede vakaların çoğunu Omicron’un alt varyantı BA.2 oluşturuyor Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Haftalık Covid-19 Güncellemesi raporunda, Omicron’un alt varyantı BA.2’nin 10 ülkede baskın hale gelerek vakaların çoğunluğunu oluşturduğunu açıkladı.

DSÖ’den uyarı: Salgının bittiği söylemleri yanlış Omicron varyantı hızla yayılmaya devam ederken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), salgının seyrine dair uyarıda bulundu. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Bazı ülkelerde yüksek aşılama oranı ve Omicron varyantının hafifliği, Covid-19 salgınının bittiğine dair yanlış söylemler meydana getiriyor” dedi.

DSÖ: Koronavirüsün 2022'de bitmesi için 23 milyar dolara ihtiyaç var DSÖ, Covid-19'un bu yıl bitmesi için 23 milyar dolarlık yardım talebini yineledi.