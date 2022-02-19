Türkiye Gazetesi

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Molnupiravir etken maddeli antiviral Covid-19 ilacının 65 yaş üstü hastalar ve 18 yaş üstü yüksek riskli kişilerde kullanımına başlandı. İlacın hastalığın ilk dönemlerinde kullanılmasının önemli olduğunu vurgulayan uzmanlar “Virüsün çoğalmaya başlamadan ve daha üst solunum yolunu terk etmeden kullanılması, virüsün çoğalmasını daha iyi engelleyecektir. Bu sebeple semptomlar yakından takip edilmeli, klinik belirti oluşursa bir an önce sağlık kurumuna gidilerek PCR testi yapılmalı ve ilk üçüncü, beşinci günlerde Molnupiravir, kullanmaya başlanmalıdır” uyarısında bulundu.

Molnupriravir’in Covid-19 tedavisi için üretilen ilk ilaç olduğunu söylen Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Songül Özer, “İlaç, vücuda giren virüsün hücre içinde iken üremesini yani çoğalmasını engelleyerek etki ediyor” dedi.

ÖNCELİK 65 YAŞ ÜZERİNDE

İlacın ilk olarak 65 yaş üzeri ve altta yatan ciddi hastalıkları olan kişilerde kullanılmasının planlandığını belirten Dr. Songül Özer “Ağızdan, tablet şeklinde ve günde iki defa alınması tavsiye edilen ilaç, Covid-19’u en ağır geçirecek kişilerde yani, özellikle yaşlılar, bağışıklığı baskılanmış olanlar, kanser tedavisi alanlar, organ nakli olanlar, ileri HIV enfeksiyonu hastaları ya da doğumsal bağışıklık yetmezliği olanlar gibi belli gruplarda kullanılacak” diye konuştu.

Molnupiravir’e erken dönemde başlanması gerektiğini söyleyen Dr. Songül Özer “Çalışmalar ilacın semptomlar başladıktan sonraki üçüncü, beşinci günlerde kullanılmaya başlamasının, hastane yatışı veya ölüm oranlarının yaklaşık yüzde 30-50 oranında azaltıldığını gösteriyor” dedi.

İlaç fiyatında kur artışı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), 2022 için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 avro değerinin 4,5786 liradan 6,2925 liraya çıkarıldığını bildirdi.

Covid ilacı Molnupiravir dağıtılmaya başlandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Molnupiravir ilacının koronavirüs tedavisi kapsamına alındığını duyurmuştu. Covid ilacı Molnupiravir'in, 65 yaş üstü PCR testi pozitif kişilere dağıtılmaya başlandığı açıklandı.